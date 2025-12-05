ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国各地、夜空に輝く「スーパームーン」 中国各地、夜空に輝く「スーパームーン」 中国各地、夜空に輝く「スーパームーン」 2025年12月5日 15時16分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ４日、黒竜江省富錦市の空に浮かぶ満月。（富錦＝新華社配信／曲玉宝） 【新華社北京12月5日】今年2番目に大きな月「スーパームーン」が5日午前7時14分（日本時間同8時14分）に、満月を迎えた。満月の時刻が早朝に当たるため、観賞に最も適した時刻は4日夜となった。４日、浙江省温州市永嘉県東蒙山の空に浮かぶ満月。（北京＝新華社配信／蘇巧将）４日、北京市内の宣武門付近の空に浮かぶ満月。（北京＝新華社記者／邢広利）４日、浙江省温州市の空に浮かぶ満月と飛行機。（北京＝新華社配信／蘇巧将）４日、江蘇省南京市の南京明故宮遺跡公園の空に浮かぶ満月。（南京＝新華社配信／蘇陽）４日、黒竜江省佳木斯（ジャムス）市の空に浮かぶ満月。（ジャムス＝新華社配信／陳志国）４日、江蘇省連雲港市の園博園の空に浮かぶ満月。（連雲港＝新華社配信／王健民）４日、黒竜江省チチハル市の扎竜（ジャロン）国家級自然保護区の空に浮かぶ満月。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）４日、黒竜江省富錦市の空に浮かぶ満月。（富錦＝新華社配信／庚喜慶）４日、北京市内の宣武門付近の空に浮かぶ満月と市街地の風景。（北京＝新華社記者／張鋮）４日、北京市内の宣武門付近の空に浮かぶ満月。（北京＝新華社記者／盧哲）４日、浙江省舟山市岱山県高亭港の空に浮かぶ満月。（舟山＝新華社配信／邢守秒）４日、江蘇省淮安市洪沢区の空に浮かぶ満月。（淮安＝新華社配信／殷潮）４日、黒竜江省双鴨山市の空に浮かぶ満月。（ドローンから、双鴨山＝新華社配信／韓陽）４日、黒竜江省同江市で満月の下を自転車で走る市民。（同江＝新華社配信／劉万平）４日、黒竜江省大慶市の空に浮かぶ満月。（大慶＝新華社配信／劉崴）４日、黒竜江省ハルビン市の空に浮かぶ満月。（ハルビン＝新華社記者／張濤）４日、北京市内の宣武門付近の空に浮かぶ満月と建築物。（北京＝新華社記者／張鋮）４日、黒竜江省ハルビン市太陽島国際雪像芸術博覧会の会場設営現場の空に浮かぶ満月。（ハルビン＝新華社配信／張樹）４日、江蘇省蘇州市の平門城楼との空に浮かぶ満月。（蘇州＝新華社配信／杭興微） リンクをコピーする みんなの感想は？