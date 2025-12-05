株式会社東京経営サポーターが、「中小企業省力化投資補助金(一般型)第5回」の早期相談受付を開始。

人手不足に悩む中小企業の省力化投資を促進し、生産性向上や賃上げにつなげるための支援サービスです。

東京経営サポーター「中小企業省力化投資補助金(一般型)第5回」相談受付

提供元：株式会社東京経営サポーター

内容：補助金申請支援（事業計画書作成、申請手続き等）

対象補助金：中小企業省力化投資補助金(一般型)第5回

企業の成長や拡大に向けた新規事業への挑戦をサポートする取り組み。

IoTやロボット等の導入にかかる機械装置・システム構築費等が補助対象となります。

従業員数に応じて補助上限額が設定されており、大規模な賃上げを行う場合は最大1億円の補助が可能です。

豊富な実績によるフルサポート

株式会社東京経営サポーターは、設立12年で3,000社以上の補助金採択実績を保有。

中小企業診断士を含む専門スタッフが、事業計画書の作成から申請手続きまで一貫して丁寧にサポートします。

個々の業務に応じて専用設計された機械装置やシステムの導入を検討する企業にとって、心強いサービスです。

省力化投資による事業の発展を強力にバックアップ。

株式会社東京経営サポーター「中小企業省力化投資補助金(一般型)第5回」相談受付の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ロボット導入やIoT化を支援！東京経営サポーター「中小企業省力化投資補助金(一般型)第5回」相談受付 appeared first on Dtimes.