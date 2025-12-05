浅田舞、失恋時に妹・真央が男性に電話「うちの舞が…」スタジオ驚き
プロフィギュアスケーターでタレントの浅田舞（37）が4日放送のTBS系バラエティ『櫻井･有吉THE夜会』(毎週木曜 後10：00)に出演。舞が失恋した時の妹・真央の行動にスタジオが驚く場面があった。
【写真】美しすぎるボディライン！SNSで話題となった浅田舞の水着ショット
舞は、プライベートで親交のあるお笑いタレント・キンタロー。と撮影に臨んだ。キンタロー。が真央の活躍に「私が姉なら嫉妬狂いしそう」と話した。
これに対し、舞は「私の中では嫉妬はなかった。努力する天才だったから応援しかなかった」と話した。
そんな真央の驚くべきエピソードも紹介。「私が失恋した時は私の代わりに男性に電話をかけていた」という。「『うちの舞がお世話になりました』的なことを男性に言っていた」と明かし、スタジオの出演者は驚いたような表情を見せていた。
舞は真央について「良き理解者だな。妹がいなかったらここまで来られなかった」と感謝していた。
