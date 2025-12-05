お笑い芸人の紺野ぶるま（39）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。子供に明かしている芸名について語った。

卓上ベルを使った下ネタ謎かけでブレークした紺野。これまでピン芸人日本一を決める「R-1グランプリ」で2年連続で決勝進出、「女芸人No.1決定戦 THE W」では3年連続で決勝進出するなど人気を集めている。

この日番組で共演した「たんぽぽ」白鳥久美子から「お母さんのネタは見せたことある？」と聞かれると、現在3歳の子供を育てている紺野は「見せないようにしてて、下ネタだし」と告白。「いつ言おうかみたいなのもあって」と切り出した。

「だから“紺野ぶるま”っていうワードをなるべく聞かせないように、夫ともしゃべってる」といい、「すぐに覚えちゃう、子供って。だから今は“ママの芸名は横澤夏子ちゃんだよ”ってずっと言ってる」と明かした。

これに爆笑した白鳥は「一瞬似てるって思っちゃうかもね」と納得。紺野は「そうでしょ？背丈もほぼ一緒だし、年齢も。なので横澤夏子ちゃんとか、やしろ優ちゃんだよって言うようにしてます」と話した。

しかし最近は、子供が自宅に置いている卓上ベルを使いこなしつつあるといい、「どこで見たのか」と困惑。自身のネタを見せた“犯人”について「保育園の先生しかいないと思ってるんですけど、私は見せないようにしてるから、この謎かけの動画は。誰かね、いるの」と笑いを誘っていた。