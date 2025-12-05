タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムに、塩麹の仕込みの模様を投稿しています。



【写真を見る】【 井上咲楽 】「塩麹しこみ！」自宅で作業





井上さんは、パックに入った塩麹をカメラに寄せて仕込み開始。「たまたま発酵デパートメントに売っていた塩麹買ってみました」と、下北沢の人気店で購入した麹を使っている模様。「いろんな塩麹を使ってみたくて」と理由を明かしています。

























井上さんは、ボウルに適量の麹を入れ、続いて塩と水を投入。手でそれらを丁寧に混ぜ合わせ、続いて以前作った塩麹と思われるお粥状のペーストを、ジャーからボウルに移しています。







井上さんは、それらを混ぜ合わせてから、クリアなジャーの中に仕込み麹を移して、カメラの前に寄せています。井上さんがフォロワーからの「前回の塩麹足していますか？」に「足してます！」と返答。









手際の良い仕込みの模様に、フォロワーからは「塩麹も自家製。凄いなぁ」「咲楽さん、スゴイです」「早速作ってみます！」「お勉強させていただいてます」など、感嘆とリスペクトの声が集まっています。

