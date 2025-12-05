Shane Sato（シェーン・サトウ）が、ニューシングル「Never Let You Go」を本日12月5日に配信リリースした。

Shane Satoは、ロサンゼルスを拠点に活動する日系アメリカ人のマルチインストゥルメンタリスト／プロデューサーだ。本楽曲は、2026年にリリース予定のニューアルバム 『Wavelength』からのリードシングル。結婚直後にナッシュビル出身のシンガーソングライター Oli-Jと共作／共演した、愛とつながりの純粋な瞬間をそのまま閉じ込めたような温かさに満ちた楽曲となっている。

ロサンゼルスでCoastalとClay Sauterを迎えて制作され、柔らかく響くギター、ソウルフルなサックス、そして現代的で洗練されたプロダクションに、Oli-Jの滑らかで感情豊かなボーカルが溶け合う。なおOli-Jとのコラボは、前作「I Feel Alright」以来となる。

（文＝リアルサウンド編集部）