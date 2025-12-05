¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡ÙºÇ¿·ºî¡¢¥¾¡¼¥¤¡¦¥µ¥ë¥À¥Ê¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè1°Ì¡¢¿ÍÎà¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Á´±Ç²è¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤òÄ¶¤¨¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÂ£¤ê¤À¤·±Ç²è³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¡¢¤µ¤é¤Ë±ÇÁüµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëµð¾¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£
¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¥¤¥¯¤ÎºÊ¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤ò»º¤ß1¿Í¤ÎÍÜ½÷¤ò²Ã¤¨¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤È¶¦¤ËÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¿ÍÎà¤Î¶¼°Ò¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤ò±é¤¸¤ë¥¾¡¼¥¤¡¦¥µ¥ë¥À¥Ê¤Ï2009Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¸ø³«¤«¤é2022Ç¯¤Î¡Ö¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¸ø³«¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç·ëº§¤ä½Ð»º¤ò·Ð¸³¡£ÌòÊÁ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¥¾¡¼¥¤¤Ï¡¢¡ã²ÈÂ²¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡ä¤³¤È¤ä¡ã¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò»ý¤Á·èÃÇ¤¹¤ë¡ä¤È¤³¤í¡¢¤½¤·¤Æ¡ãÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¡ä¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿Í´ÖÁü¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿¯Î¬¤òÁÀ¤¦¿ÍÎà¤ÈÀè½»Ì±¤Î¥Ê¥ô¥£¤È¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¡È¥¢¥Ð¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÀøÆþ¤·¤¿¸µ³¤Ê¼Ââ°÷¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡Ê¥µ¥à¡¦¥ï¡¼¥·¥ó¥È¥ó¡Ë¤Ï¥Ê¥ô¥£¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¡¢²ÈÂ²¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¿ÍÎà¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤Ï¡È¿¹¤ÎÌ±¡É¤ÎÂ²Ä¹¤ÎÌ¼¤Ë¤·¤ÆÀï»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¿Æ¤ò¤Ï¤¸¤áÉôÂ²Á´ÂÎ¤ò²ÈÂ²Æ±ÍÍ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉôÂ²¤ò¤Þ¤È¤á¤ë½Å°µ¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿º§Ìó¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¿È¤¬Áª¤ó¤ÀÁê¼ê¤È·ë¤Ð¤ì¤ë·èÃÇ¤ä¿ÍÎà¤Î¿¯Î¬¤«¤é°¦¤¹¤ëÉôÂ²¤È¼«Á³¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç²ÈÂ²¤òÃÛ¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°é¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¾¡¼¥¤¡¦¥µ¥ë¥À¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¿®Ç°¤ò´Ó¤¡¢¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅÀ¤Ç¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿Í´ÖÁü¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¾¡¼¥¤¤Ï¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Î¸ø³«¸å¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ëº§¤ä½Ð»º¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤ÎÌòÊÁ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¾¡¼¥¤¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤â¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¤½¤ÎÅÀ¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Èà½÷¤Î¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤Ë»õ¸þ¤«¤¤¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÏÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î¥®¥Õ¥È¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤È¥¸¥§¥¤¥¯¤â¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªºî¤¬»£±Æ¤µ¤ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë»þ¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êÌó20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌòÊÁ¤È¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¾¡¼¥¤¡£ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤ê°ìÁØ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¤¸¥Ê¥ô¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÁþ¤à¥ô¥¡¥é¥ó¤äÈà½÷¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Î¶¼°Ò¤Þ¤Ç¤â¤¬Ë¬¤ì¡¢¡È±ê¤Î·èÀï¡É¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ÎÌ¿¤ò¿ÍÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤äÁþ¤·¤ß¤òÊú¤¨¤¿¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¤Î¤«¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥§¥¤¥¯Ìò¤Î¥µ¥à¡¦¥ï¡¼¥·¥ó¥È¥ó¤äÍÜ½÷¥¥êÌò¤Î¥·¥¬¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤é¤È¶¦¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÁÔÂç¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤È¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¾×·â¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÌÜ·â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù³µÍ×
Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¡õ3°Ì¤ò¸Ø¤ëÅÁÀâ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¡ª¡¡¤¤¤Þ¿ÍÎà¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµæ¶Ë¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë3D±ÇÁü¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÅÁÀâ¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¨¡¨¡ÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿¿ÍÎà¤Ï¤³¤ÎÀ±¤Ø¤Î¿¯Î¬¤ò³«»Ï¡£¥¢¥Ð¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀøÆþ¤·¤¿¸µ³¤Ê¼Ââ°÷¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÀè½»Ì±¥Ê¥ô¥£¤Î½÷À¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤È²ÈÂ²¤òÃÛ¤¡¢¿ÍÎà¤ÈÀï¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¥Ê¥ô¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÁþ¤à¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Î¥ô¥¡¥é¥ó¤Ï¡¢¿ÍÎà¤È¼ê¤òÁÈ¤ßÉü½²¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¾×·â¤Î¡È±ê¤Î·èÀï¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
