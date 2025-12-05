ヨガや癒しでおいしく健康なカラダに！グリコ人気イベント、体験レポ
仕事終わりに、健康的な生活習慣づくりを目指す。2024年11月から12月にかけ、東京・虎ノ門で開催されて人気を博した、江崎グリコの体験イベント『グリコ コンディショニングスタジオ』が2025年12月、大阪で再び期間限定で開かれる。
江崎グリコの健康な生活習慣づくりをサポートするプロジェクト「GOOD LIFE CIRCLE」の一環。このイベントは東京開催時、募集開始からわずか7日で予約枠が埋まり、「疲れた体を癒すことができた」「自身の体を見直すことができた」と、参加者90％以上が「満足」と回答する好評ぶりだった。
今回のイベントは、前回の東京からさらに進化。まず、専用Webアプリで自身の睡眠や心身の状況をチェックした後、イベントを予約する。参加コースは、体の調子を整える「アクティブレスト」、心の調子を整える「ヒーリング」の2択だ。
そして、イベント会場では、2 つの専門機器でコンディションを測定し、このプログラム専用で開発されたドリンク（粉末タイプ）を飲む。予約したいずれかのコース（約35 分間）に参加後、再び専用機器でコンディション測定を行い、その結果は参加者に提供される。
「アクティブレスト」は、ヨガやストレッチなどを合わせた軽い運動を行い、体の調子を整えるのを目指す。8人グループで実施し、筋肉の張りや強張り（こわばり）などが気になる人におすすめだ。
一方、「ヒーリング」は、半個室のマンツーマンで、頭から肩にかけて緩やかな力でケアする。心と体のバランスを整えるコースとなっており、気軽に参加できる。
さらに、このイベント参加者限定で、自宅で取り組める2週間のオンラインプログラムも提供。専用ドリンクとオンラインコンテンツ（それぞれ全身や部位別に14本ずつ、約3分）を毎日好みで選び、実践しながら自身のコンディションをチェックしつつ、生活習慣づくりの定着を目指す。
今回、報道陣向け内覧会で「アクティブレスト」を体験してみた。
日頃から筋肉トレーニングやプールなどの運動をジムに通って行っているものの、ヨガは久々。ゆっくりとした動きで体の筋肉を動かしてほぐしていくのは、意外なほど体の節々まで使う。冬なのに、じき汗が出てきて「やった」感があった。イベント前後に健康チェック、また自宅でできるプログラムが充実し、専用ドリンクが提供されているのもいい。
グリコの担当者曰く、「20代から50代ごろまでの日ごろ忙しく働く世代を中心に、このイベントを体験して生活習慣づくりを意識してほしい」とのこと。イベント会場は大阪駅そばのオフィスも多く、利便性が高い場所にある。一度の体験で自分の健康状況を知り、実際に体験し、自宅でのプログラムも用意されている。機会あればぜひ体験してみてほしい。
■グリコ コンディショニングスタジオ
会場：うめきたSHIPホール
日時：2025年12月6日(土) 〜 12月9日(火)/12月13日(土)〜12月16日(火)
10：30〜21：30
体験料：4,000円 ※コンディションチェック、体験イベント（1回）、2週間オンラインプログラム（ドリンクを含む）のセット
所要時間：約90分
定員：1日につきアクティブレスト48名（各回8名）、ヒーリング30名（各回5名） ※先着順、各回定員になり次第締め切り
予約方法：特設サイト内の予約フォームより申し込み
予約期間：2025年11月25日(火) 〜 12月16日(火)
特設サイト：https://www.glico.com/jp/goodlifecircle/
(Written by Aki Shikama)
