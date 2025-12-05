¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×º¹¤Ç·Þ¤¨¤ëºÇ½ªÀá¡ª¡¡±É´§¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¼¯Åç¤«Çð¤«¡ÄÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¾ò·ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Î²¦¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤é¤¬Ã¦Íî¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¡£9Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤Î±É´§¤òÌÜ»Ø¤¹¼¯Åç¤Ï¡¢µ´ÌÚÃ£¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç½øÈ×¤«¤é½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢Âè30Àá½ªÎ»»þÅÀ¤«¤é¤Ï¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¾ù¤é¤º¡£°ìÊý¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿Çð¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ó°Ì¤ÎÇØÃæ¤òÄÉÁö¤·¡¢14Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè37Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼¯Åç¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö73¡×¡¢Çð¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö72¡×¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö1¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¼¯Åç¤¬¡Ö¡Ü26¡×¡¢Çð¤¬¡Ö¡Ü25¡×¡£ÁíÆÀÅÀ¿ô¤Ï¼¯Åç¤¬¡Ö56¡×¤ÇÇð¤¬¡Ö59¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¡¢¼¯Åç¤¬²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢Çð¤¬FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤¤¤º¤ì¤â¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¼¯Åç¤Ï¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÌµ¾ò·ï¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤âÇð¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤êÀ®¸ù¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÇð¤¬ÇÔÀï¡¢Çð¤¬°ú¤Ê¬¤±¤«¤ÄÁíÆÀÅÀ¿ô¤Ç¼¯Åç¤¬¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÍ¥¾¡¤¬·èÄê¡£2ÅÀº¹°Ê¾å¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÇð¤ÎÇÔÀï¤¬Í¥¾¡¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Çð¤ÏÄ®ÅÄ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¤«¤Ä¼¯Åç¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ËµÕÅ¾Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤À¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤â¼¯Åç¤¬2ÅÀº¹°Ê¾å¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¡£Çð¤¬°ú¤Ê¬¤±¡¢¤«¤Ä¼¯Åç¤¬1ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁíÆÀÅÀ¿ô¤¬Î¾¥Á¡¼¥à¤Î±¿Ì¿¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¼¯Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²£ÉÍFM¤Ï¸½ºß4Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÄ®ÅÄ¤âÅ·¹ÄÇÕ¤ÈAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë´Þ¤á¤Æ¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤À¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀá¤Ï6Æü¤Î14»þ¤ËÁ´10»î¹ç¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤µ¤ì¤ë¡£¼¯Åç¤ÈÇð¤ÎÍ¥¾¡¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
◼︎¼¯Åç¤ÎÍ¥¾¡¾ò·ï
¡¦¼¯Åç¾¡Íø
¡¦¼¯Åç°ú¤Ê¬¤±¡¢Çð°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼
¡¦¼¯ÅçÇÔÀï
¡1ÅÀº¹¤ÇÇÔÀï¢ªÇðÇÔÀï¡¢Çð°ú¤Ê¬¤±¤«¤Ä¼¯Åç¤¬ÁíÆÀÅÀ¤Ç¾å²ó¤ë
¢2ÅÀº¹°Ê¾å¤ÇÇÔÀï¢ªÇðÇÔÀï
◼︎Çð¤ÎÍ¥¾¡¾ò·ï
¡¦Çð¾¡Íø¡¢¼¯Åç°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼
¡¦Çð°ú¤Ê¬¤±¡¢¼¯Åç2ÅÀº¹°Ê¾å¤ÇÇÔÀï
¡¦Çð°ú¤Ê¬¤±¡¢¼¯Åç1ÅÀº¹ÇÔÀï¤«¤ÄÁíÆÀÅÀ¤ÇÇð¤¬¾å²ó¤ë
