「ストーカーやんけ」お笑い芸人、恋した女性についての投稿に厳しい声「女の子可哀想」「怖い怖い怖い」
お笑いコンビ・ゴエモンのだいじゅさんは12月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。「会いたい人がいます」とつづりメッセージを公開しました。
【投稿】「ストーカーやんけ」「女の子可哀想」
しかし、この投稿には「怖い怖い怖い」「ネットを用いたストーカーやんけ」「女の子可哀想」「第三者目線でもトラウマなりそうなるくらい怖い」「ほんとにその気があれば飛行機で連絡先交換してるよー」「隣居合わせて会話しただけで好意持たれてXで探されるの恐怖すぎる」など批判の声が多く寄せられています。
ただ中には「恋すると人って誰しもその人に会いたいって思うもんじゃないの？」「私は怖くないと思う。当人が怖いと判断したら怖いかもだけど外部の感情なんてどうでもええやろ」など肯定的な意見も散見されました。
「第三者目線でもトラウマなりそうなるくらい怖い」だいじゅさんは「会いたい人がいます」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目で「本当に会いたい人がいます」「11月上旬北京旅行の行きの飛行機で隣にたまたま乗り合わせて、ひょんなことから少し喋りました」「そしてなにより僕の言ったことでめちゃくちゃ笑ってくれる。そんなあなたにとてもとても恋をしました」と恋した女性との出会いのエピソードについて語りました。また、「眼鏡をかけていて綺麗な長髪の素敵女性だったこと以外なんの情報もありません。是非もう一度会ってみたいです」と女性の外見の特徴についても言及。
