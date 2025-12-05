旅先で買いたい「福岡県のお土産」ランキング！ 2位「あまおうのチョコタルト」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
冬の澄んだ空気の中での旅は格別ですが、旅の楽しみの大きな1つがお土産選び。 その土地の歴史や文化を感じられる、心に残る逸品を選んで思い出を持ち帰りたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜21日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、旅先で買いたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で買いたい「福岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「濃厚あまおうの風味の贅沢なタルトを堪能したいから」（20代男性／埼玉県）、「いちごのカタチが可愛らしくてお土産に喜ばれそうだから」（30代女性／石川県）、「友達からお土産でいただきました。とても美味しかったので選びました」（20代女性／岐阜県）といった声が集まりました。
回答者からは「ミルク餡が濃厚で、福岡土産の定番として誰に贈っても喜ばれる味だから」（30代女性／石川県）、「全国的に人気が高く、福岡近郊でしか買えない限定感と、しっとりとした上品な甘さが魅力だから」（40代女性／福井県）、「口どけの良さが抜群で、万人受けする甘さ。定番だけど安定感があって迷ったらこれにしてしまう」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：あまおうのチョコタルト（苺のワルツ）／45票福岡県が誇るブランド苺「あまおう」をぜいたくに使ったチョコタルトが2位にランクイン。あまおうの甘酸っぱさとチョコレートの組み合わせが人気で、見た目も華やかな洋菓子がお土産として支持を集めました。福岡ならではの特産品を生かしたスイーツが高い評価を受けています。
1位：博多通りもん（明月堂）／85票福岡県を代表する銘菓「博多通りもん」が1位となりました。白餡にバターや生クリームを加えた和洋折衷のモダンな餡を、薄皮で包んだお菓子で、そのしっとりとした食感と濃厚な風味が特徴です。福岡土産としての知名度が非常に高く、帰省や贈答品として定番中の定番であり、圧倒的な票を集めました。
