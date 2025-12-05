プロ野球・西武は5日、日本ハムでプレーした石井一成選手の獲得を発表しました。

石井選手は2016年ドラフト2位で早稲田大学から日本ハムに入団。ルーキーイヤーから114試合に出場し打率.205を記録します。プロ9年目・31歳を迎えた今季は108試合に出場。キャリアハイとなる86安打、6本塁打、打率.259をマークするなど躍動を見せました。

広池浩司球団本部長は「攻守にわたってライオンズに大きく貢献してくれることが期待できる石井選手を獲得できたことを心からうれしく思います」とコメントを発表。続けて獲得にあたっては「今季、多くの打撃指標でキャリアハイの数字を記録したうえに、セカンドの守備でもチームにすばらしい貢献をした石井選手は、これからまだまだ成績を伸ばしていく可能性を秘めた選手として注目していました。石井選手の加入により、ライオンズの内野陣にさらなる競争が生まれ、その競争がチーム強化につながることを期待しています」と明かしています。

西武は11月28日、同じくFA権を行使していた桑原将志選手（前DeNA）との入団合意を発表。今オフでは2人目のFA権行使選手の獲得となりました。