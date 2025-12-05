女優の北川景子（39）が、4日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に、前週（11月27日放送）に続いて出演。夫のタレントDAIGO（47）に゛作戦゛を仕掛けたことを明かした。

スタジオでのトークで、温厚なDAIGOがあまりにも怒らないので、北川がわざと怒らせようとしたことを明かした。「24時間、365日生活している中で、私、こんなに細かいのに、イラッとする時あるはずじゃないですか」と話した。

そして「（DAIGOが）絶対にそれを出さないから、ため込んでるのかな、というのと、収録で出会った以上、テレビのキャラを貫いて、自分を出せないのかなと思って」。取り繕ったままで結婚はできないと思い「1回、素を出してほしい、と（DAIGOに）言ったんです」。するとDAIGOは「『あ〜出してるよ〜』みたいな感じで」と答えたという。

それでも信じられず、部屋にあるDAIGOのギターなど多数の楽器を「これさ、何本もあるけど、使いこなせてるの？」とあおった。その時「『そう思うよね』って。『でもね、これは電源にさして、エレキなんだよ、これは電源がいらないんだよね…』って、1本1本全部説明してくれて」と作戦は失敗。「絶対に使わへんって！って言ったときも全然怒らなくて」と話した。

「怒らせたいんだけど、どうにかして」とネタばらしをすると「『僕は喜怒哀楽の中の゛怒゛と゛哀゛がないんだよね』って、言われました」。それで「ちょっとやばいよね、って言ったんですけど」と笑った。