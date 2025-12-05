漫才コンビ「中川家」の礼二が５日、ニッポン放送のラジオ番組「中川家 ザ・ラジオショー」で、お笑いコンビ・宮下草薙の草薙航基と食事に行ったと明かした。

宮下草薙は先週、同番組にゲスト出演。その縁で２人きりで焼き肉を食べに行ったという。礼二が店に着くと草薙はすでに到着していて、オドオドしてるため、「どないしてん？」と声をかけると、「いや、もしかして礼二さん、来ないんじゃないかな…」。礼二は「こっちが言うたんやから来るよ、そら」と苦笑した。

食事の間、草薙の様子は「緊張して、しっぱなしですわ」。また草薙が好き嫌いが激しいと聞いていたが、海鮮は大丈夫と言うので海鮮盛りを頼んだところ、「すいません。カニとエビがアレルギーで…」。礼二は「オレ、１人で。お腹パンパンよ」。

それでも「お肉は普通に食べれるから言うてね、お肉食べて。まあよう飲むわ」と、草薙は酒をかなり飲んだという。「７杯くらいいったかな？ ハイボール。焼き肉屋のハイボールなんか濃いめやんか。ガンガンいって」。剛が「そんな飲んだら食われへんやろ？」と聞くと、礼二は「それが食べんねん」と明かした。

また食事が終わった後、礼二が「どうすんの？ タクシー乗りや」と声をかけると、草薙は「いや、僕は電車で帰ります」。これに対し礼二が「いいやんけ、タクシーで帰れよ」とタクシー代を渡そうとすると、草薙は「出た！ 吉本のやつだ」と言ったという。礼二は「そこだけめっちゃテンション高いねん」と苦笑していた。

ちなみに中川家は吉本興業、宮下草薙は太田プロダクションに所属している。