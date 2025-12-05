田村淳「次女が首をチューチュー吸ってくる」娘2人とのハグショット披露「微笑ましい」「関係性が素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】お笑いタレントの田村淳が12月4日、自身のInstagramを更新。娘2人との親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】52歳人気タレント「次女が首をチューチュー」娘2人とのハグショット
田村は「52歳になりました」と報告し、娘2人と満面の笑みでハグをするショットを投稿。「次女が首をチューチュー吸ってくる」とお茶目に記し、仲睦まじい様子を披露した。娘たちからの手紙の内容に「とても感動しました」とつづり、「あなた達の挑戦もいつも応援するからそんな関係でいよう！」とメッセージを贈っていた。
この投稿に、ファンからは「微笑ましいファミリー」「最高に仲良しな親子」「娘さんたちとの関係性が素敵」「親子の絆感じる」といったコメントが寄せられている。
田村は、2013年に一般女性との結婚を発表。2016年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
