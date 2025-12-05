ウクライナでロシア軍によって連れ去られた未成年者の一部が、北朝鮮の江原道元山市にある「松涛園国際少年団キャンプ」（旧・松涛園中央少年団キャンプ場）に送られ、思想教育と軍事的訓練を受けている可能性が浮上した。松涛園は1960年開園、社会主義圏の少年組織の交流拠点として、半世紀以上にわたり共産圏の青少年らに社会主義教育を施してきた施設として知られる。

問題の証言が示されたのは、今月3日に米ワシントンで開かれた上院公聴会である。ウクライナの人権団体「地域人権センター」の法務専門家カテリナ・ラシェウスカ氏が、「ロシアに拉致された子どもたちのうち、少なくとも2人が北朝鮮の松涛園キャンプに送られた」という調査結果を報告した。同氏によれば、12歳の少年と16歳の少女が対象で、祖国からおよそ9000キロ離れた地で反米・反日教育や軍事的志向の教育を受け、「日本の軍国主義者を破壊せよ」と指導されているという。

ロシアは、占領地域から連れ去った未成年者について「保護」や「避難」を主張しているが、ウクライナ側は国際法に違反する「強制移送」であり、国家的な「ロシア化（Russification）」政策の一環だと糾弾。戦時下で孤立した子どもたちを自国文化から切り離し、ロシア語教育や軍事訓練を施すことで、将来の兵士や政権忠誠層、さらには海外でロシアの利益を代弁する人材へと育成する狙いがあるとみている。

松涛園キャンプは、北朝鮮が友好国の青少年を招き、「社会主義的価値観」を共有してきた象徴的施設だ。ロシアと北朝鮮は軍事協力を強化するなかで、同キャンプを利用し「反西側」思想教育を外注している構図が浮かぶ。今回の証言は、拉致されたウクライナ児童を対象に、北朝鮮が思想教育の受け皿として組み込まれている疑惑を初めて具体的に示したものとなる。

国際社会はすでにロシアに強い非難を向けているが、本件は新たな外交波紋を呼ぶ可能性が強い。ウクライナ側は「子どもたちの即時返還」を求めており、事実関係の国際的検証が急がれる。

日本語訳 - Dr. Kateryna Rashevska（書面証言 全文）

「子どもに正義がなければ、すべての人に平和はない

No Justice for Children, No Peace for All」

私、カテリナ・ラシェウスカ（Kateryna Rashevska）は、地域人権センター（Regional Center for Human Rights）に所属する法的専門家として、2025年12月3日に開催された「ロシア連邦によるウクライナの子どもたちの拉致」に関する下院（訳注：原文は上院委員会だが文面に準じ）小委員会に対して書面証言を提出します。イニシアチブをいただき感謝します。私の全文の書面陳述が記録にとどめられるようお願い申し上げます。

持続的な平和をつくるならば、まず子どもたちから始めなければなりません。ウクライナの子どもたちのより良い未来のために戦うことは、米国の根本的利益に合致します。今日彼らの最善の利益に仕えることは、全人類の最善の利益に仕えることになるのです。

地域人権センターは、占領地出身の民間人がロシアの残虐行為を生き抜いてきた事案に対し、11年間にわたり正義と希望を回復する活動を行ってきました。これまでに欧州人権裁判所や国連人権委員会に対して、ロシアの代理人によるウクライナ民間人への犯罪に関して280件の個別苦情を提出しています。国連の他の条約機関や機関とも協力しており、子どもたちに権利について教育することを通じて彼らを力づけています。これは、重大な人権侵害の再発を防ぐための第一歩であり、子どもたちのためにより公正で安全な環境を構築するための道です。私たちは子どもたちを家に戻すために戦っています。それは彼らの権利であるだけでなく、子どもやウクライナのより良い未来へのパスポートでもあります。

今年3月、米国の元国家安全保障顧問であり国連大使でもあったマイク・ワルツ氏（Mike Waltz）は、ロシアによって違法に拉致されたウクライナの子どもたちの帰還は平和交渉における「信頼醸成措置」になるだろうと述べました。以降、ロシア当局によれば彼らはわずか20人の子どもだけの前戻し（repatriation）を促進してきました。他方で、ロシア外務省の報道官マリア・ザハロワ（Maria Zakharova）が確認したとされるところでは、残る子どもたちは施設または里親家庭の下で国家管理下にある、とのことです。これは以前ロシアが言及していた少なくとも780人のウクライナの子どもに関連します。しかしロシアのオムブズマンであるタチヤナ・モスカルコヴァ（Tatyana Moskalkova）は、最近の年次報告書でロシア国内に73万人のウクライナの子どもがいると主張しています。

ロシアは子どもたちを「避難（evacuated）」させたと主張しています。しかし2015年には、1歳だったカティアとイラが「希望の列車（Train of Hope）」と称されたプログラムを通じて占領下のクリミアからロシア・アディゲア共和国へ強制移送され、その後帰還されていません。私は過去11年以上にわたり彼らの運命を追ってきており、彼らが里親のもとでロシア市民として育てられていることを知っています。では、占領下のクリミアからの他の1,000人の子どもたちも「避難」とみなせるのでしょうか。2022年以降、同様の状況で57のロシア地域に移送された何千人もの子どもたちはどうなのでしょうか。

国際人道法（IHL）は明確に「避難」を規律しています。ロシアは家族再統合のためにあらゆる実行可能な措置を取ることが要求されています。ロシアは赤十字国際委員会（ICRC）に避難した子どもたちの一覧を提出しなければなりません。避難の特殊性を考えれば、ロシアは子どもたちを拘束する根拠を定期的に評価すべきであり、必要性が終われば直ちに返還すべきです。ロシアはこれらの義務を何一つ履行していません。リストなし、評価なし、自発的な本国送還なし。かわりにあるのは：追放、ロシア市民権の付与、養子縁組、そして「ロシア化（Russification）」です。この事実は欧州人権裁判所が2025年7月9日にロシアが国際義務に違反していると判断したことの一因でもあります。

さらに重要なのは、大統領令第Pr-986号（「特別軍事作戦」期間の家族再統合に関する）がプーチンによって2023年5月16日に署名されたことです（訳注：原文の注記）。しかしこの大統領令は、国際刑事裁判所（ICC）がプーチンと児童担当委員マリア・リョーヴァ＝ベロヴァに対して逮捕状を出した後の発出でした。令文は未公開のままです。家族再統合のための政府間グループの構成、方法、結果は不明のままです。外相セルゲイ・ラヴロフの「ロシアがロシア国内にいるすべてのウクライナの子どもを把握している」という発言は虚偽です。もしそれが真実であれば、私たちはその名前と所在地を知っているはずです。

地域人権センターは、ウクライナの子どもたちが軍事化されロシア化されている「再教育キャンプ」165か所を記録しました。これらのキャンプは占領地、ロシア、ベラルーシ、そして北朝鮮に存在します。12歳のミーシャ（Misha）〔占領ドネツク州出身〕と16歳のリザ（Liza）〔占領シンフェロポリ出身〕は、北朝鮮のSongdowon（ソンドウォン）キャンプへ送られました。そこは故郷から9,000km離れています。キャンプでは子どもたちは『日本の軍国主義者を破壊せよ』と教えられ、1968年に米海軍艦船プエブロ号（Pueblo）を攻撃した朝鮮（※注：原文は「Korean veterans」）の退役軍人と会ったと報告されています。（訳注：この部分の出典は地域人権センターによる記録であり、同センターは要請があれば詳細情報を提供できると述べている。）

ロシア化（Russification）と軍事化は深刻なトラウマを引き起こし、子どもの尊厳を侵害します。17歳になると少年たちはロシア軍従軍通知（徴兵通知）を受け取ります。究極の目的は明白です：ウクライナ人同士を戦わせることです。2025年9月、国連の経済的・社会的権利委員会（UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights）は、これらの行為を「強制的文化同化（forced cultural assimilation）」として認定しました。ロシア化に抵抗する子どもたちは過激派、テロリスト、あるいは「破壊的イデオロギーの担い手」とレッテルを貼られます。2024年には占領下ルハンシク地域だけで、87人の子どもがいわゆる「社会的リハビリテーション」センターに、76人が強制治療のため精神医療施設に入れられました。

政治的な教化と軍事化が教育システムと結びつき、ウクライナ化を拒絶する状況は、国連児童の権利に関する条約の複数規定に違反し、差別的要素や人道に対する罪（犯罪）を含む可能性があります。ベネズエラの外交官がジェノサイド（大量虐殺）条約の第六委員会で行った解説のとおり、ある集団の子どもたちを別の集団へ強制的に移動させ、その集団の教育や習俗、宗教、言語を変えることは、実際にはその集団の将来を奪うことになり得ます。

占領力としてのロシアは本来、ウクライナの子どもたちにウクライナ語による教育へのアクセスを提供する義務がありますが、実際には子どもたちはウクライナ語で話し学ぶことを禁じられ、ウクライナの学校へオンラインで参加することも禁止されています。私は、長年にわたりロシアが国際司法裁判所（ICJ）による命令や判決を履行せず、クリミアにおけるウクライナ語とクリミア・タタール語の教育の権利を保証してこなかったことを強調したいと思います。この判決が弱く執行されたため、新たに占領された地域で同様の違反が繰り返される結果となりました。

グラハム委員長、敬愛する小委員会の皆様、私はウクライナの子どもたちの拉致とロシア化に対抗するための皆様のあらゆるイニシアチブ、制裁、国際刑事裁判所（ICC）調査への支援に感謝しています。これらは重要な役割を果たしており、特に検察官室（Office of the Prosecutor）の積極的かつ高品質な作業が、プーチン大統領とマリア・リョーヴァ＝ベロヴァ女史に対する逮捕状の発行につながりました。これに関しては、私は「拉致されたウクライナの子どもたちの回復と責任追及法（Abducted Ukrainian Children Recovery and Accountability Act）」の採択、または子どもたちを返還しない場合にロシアをテロ支援国家に指定するグラハム上院議員の法案のような措置の導入を切に望みます。

最近のナイジェリアでの事例（ボコ・ハラムによる300人の子どもの拉致）は示していますが、ロシアや北朝鮮のような体制は、子どもたちをどのように扱うか世界は注視しています。世界の指導者がどれだけ決意を持って子どもたちを家族に戻すか、加害者を責めるか、そして同様の虐待を防ぐかを見ています。だからこそ戦争犯罪人への恩赦は選択肢になり得ません。

このためロシアは直ちに、独立した国際メカニズムを通じて、拉致されたすべての子どもを無条件で返還すべきです。ウクライナの占領地を法的にも事実上もロシアとして認めることは、国際法秩序、平和、安全を損なうことになり、我々をこれらの犯罪に共犯にしてしまいます。

私は米国がウクライナの子どもたちに平和をもたらすのを助けられると強く信じています。身体的・精神的な本国送還に加え、子どもたちに正義感を取り戻させることが必要です。