

鈴木京香

鈴木京香が４日、都内で開催された「Precious ウォッチアワード 2025」に登壇。“今年、最も輝いた時を過ごした人に贈られる賞「時の人賞」”を受賞した。

その年の新作時計の中から、真に価値のあるラグジュアリーな時計をカテゴリー別に選出する「Precious WATCH AWARD」。創刊以来「真の名品」を届けてきた『Precious』『MEN'S Precious』が、独自の視点、各界の目利きによる審査により、今年の新作ウォッチを表彰するイベントとして、12月４日マンダリンオリエンタル東京「3F グランドボールルーム」で開催された。

贈賞式では、“今年、最も輝いた時を過ごした人に贈られる賞「時の人賞」”に選ばれた、俳優の鈴木京香が登壇した。

プレゼンターは、小学館 第一ブランドメディア局プロデューサー兼『Precious』ブランド室長の能聡子氏から盾が贈呈されると、きらびやかなドレスで登場した鈴木は素敵な笑み。能室長は、「時の人賞」授賞の理由として『Precious』2025年1月号の表紙で登場しただけでなく、11月号のアート特集にも出演されたことに触れつつ、「今年公開された出演作からも感銘を受けましたし、“時”を越えて愛されるアートへの造詣も深い方」と語り、鈴木を称えた。

トークセッションでは、MCから「時の人賞」受賞の感想を聞かれ、鈴木は「ちょっと照れていますが、大変ありがたい賞をいただき感激しています」とコメント。さらに、映画『グランメゾン・パリ』への出演など、大活躍した2025年については「今まで以上に早く過ぎていきました。それだけ充実した仕事に取り組めているおかげ」と、この１年俳優業に勤しんだ自分を労った。

続いて、鈴木が表紙で登場した『Precious』の撮影については「期間限定で管理させていただいている建築で撮影しました。好きなアートを置いた空間での撮影は、やはり印象深いですね。仕上がりの写真も素晴らしかった」と感慨深げに語った。さらに「ご自身にとっての時計とは？」という質問には、「時計をすると、時間の使い方に責任を感じて背筋が伸びます」と、日々の時間を大切に過ごしている鈴木ならではの言葉を聞くことができた。

そして、「大切にしている時間」を問われた鈴木は「朝が好きです」と回答。「ロケーション撮影では早起きして支度するのですが、夜明け前の美しい風景を見ながらコーヒーを飲んで過ごします」と、日常に潜む何気ない幸せを明かした。

ラストは 2026年のどんな「時」を過ごしたいのかというクエスチョン。これに鈴木は「この 57年間、得難い経験をさせていただきました。これを一つひとつ磨いていって、次の仕事に活かしたいです」とコメント。「ありがたいことにお仕事が決まっているので、全力投球で行けたら」と、意気込んだ。来場者の方々から温かい拍手が響きわたり、最後は美しいフォトセッションでしめくくり、華やかな式典が幕を閉じた。