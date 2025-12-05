『閃光のハサウェイ』全4話で来年1月テレビ放送 21世紀ガンダム日替わり上映など7大企画発表
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（2026年1月30日公開）の新情報が発表された。「あなたの中の“ガンダム”が、再び目を覚ます」と題した公開記念特別企画「Call of Hathaway」が始動する。
【画像】SEEDや水星の魔女も！1月から上映される『ガンダム』作品一覧
これは、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』をより楽しむためのガンダムシリーズ 横断7大特別企画。
・「Call of Hathaway」始動PV
・ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ
・『閃光のハサウェイ』TVエディション(全4話)日本テレビで放送
・オールガンダム視聴キャンペーン＆ガンダム四択クイズ
・これだけ観れば追いつける!! 宇宙世紀ロードマップ
・映画紹介公式ショート「ファストガンダム」
・「毎日60秒でわかる宇宙世紀」
「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」は、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開に向けて、2026年1月2日からガンダムシリーズの歴代作品を毎日上映するイベント。1月2日（金）からの1週間は、「21世紀ガンダム日替わり上映」と題し、21世紀に放送・上映が開始された歴代作品の中から、7作品をピックアップして上映。
2002年にTV放送が始まった「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」より、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の上映をはじめ、2022年にTV放送を開始した『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の上映や、スタジオカラーとサンライズで共同制作され、一部話数を劇場上映用に再構築した劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』などが上映予定となっている。
【上映概要】
■21世紀ガンダム日替わり上映
2026年1月2日（金）：『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』
※エピローグカット第1弾、第2弾も上映されます。
2026年1月3日（土）：『劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-』
2026年1月4日（日）：『機動戦士ガンダムＵＣ episode 7』
2026年1月5日（月）：『機動戦士ガンダムAGE MEMORY OF EDEN』
2026年1月6日（火）：『機動戦士ガンダムＮＴ』
2026年1月7日（水）：『機動戦士ガンダム 水星の魔女』
※前日譚「PROLOGUE」、第1話、第2話、第3話の上映を予定しております。
2026年1月8日（木）：『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』
■『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』上映
2026年1月9日（金）〜15日（木）：『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』
■『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』上映
2026年1月16日（金）〜29日（木）：『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』TVエディション(全4話)は、2026年1月6日より毎週火曜日深夜、日本テレビのアニメ枠「AnichU」にて、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』を全4話に再編集したTVエディションを放送する。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』TVエディション放送スケジュール
・第1 話 2026年1月6日(火)26:05〜26:40
・第2話 2026年1月13日(火)25:59〜26:34
・第3話 2026年1月20日(火)26:25〜27:00
・第4話 2026年1月27日(火)26:05〜26:40
これだけ観れば追いつける!! 宇宙世紀ロードマップは、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』に向けて、宇宙世紀シリーズの作品を振り返るためのロードマップを公開。手軽に主要作品を押さえられる「ショートコース」と、宇宙世紀の世界観をじっくり深く堪能できる「じっくりコース」が用意された。
そして、速水奨がナレーションを担当する「毎日60秒でわかる宇宙世紀」は、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の舞台となる、“宇宙世紀”の世界を毎日約60秒で解説する動画企画。宇宙世紀0001年から『閃光のハサウェイ』へ続く宇宙世紀0105年までの歴史・トピックスを1つ1つ紐解いていく内容となっている。
