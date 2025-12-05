ブラジル発シューズブランド【CARIUMA】ポップアップ期間限定オープン

スケートやサーフカルチャーから生まれたシューズブランド「CARIUMA」のポップアップストアが、12/14（日）まで原宿に期間限定でオープンしています。丈夫さと快適さを両立したスニーカーを、実際に見て、素材感や履き心地を確かめられる機会です！ミニマルで洗練された合わせやすいデザインが揃い、色や形の違いを比べながら、自分に合う一足をじっくり探せますよ。

多彩なラインナップをじっくり比較



店内には全20モデル・48色が揃い、落ち着いた色からアクセントになる色デザインまで揃っています。

実際に手に取って素材やつくりを確かめられるのは店舗ならでは。スタッフに相談できるのも心強いポイント。

時代に左右されにくいデザインが多く、幅広いスタイルに自然に馴染みます。

スケートカルチャーに根ざした耐久性



CARIUMAのスニーカーは、動きが大きく摩擦の多いスケートシーンで履かれることも想定されているため、しっかり使える丈夫さを目指してつくられています。

結果として長く愛用でき、買い替えの回数を抑えやすいことが魅力のひとつです。

サステナブルな素材の採用も積極的で、LWG認証レザーやオーガニックコットンなどを使用しています。

また1足の購入ごとにブラジルの熱帯雨林に2本の植樹をし、環境保全にもつながっています。

長く使うほど感じられる良さ

しっかりとした構造のスニーカーは、履いた瞬間に包まれるような安心感があります。毎日のように使いたくなる実用性があり、一度気に入ると長く付き合えるのが特徴です。

時代に流されないタイムレスなデザインでどんな服装にも合わせやすく、トップアスリートや世界中のセレブリティから深く共感を得ています。

原宿の中心で、新しい価値観を足元から体験して、あなただけの一足を探してみては。

CARIUMA ポップアップストア概要



CARIUMA POP-UP STORE

期間：2025年11月29日（土）～12月14日（日）

※営業時間等詳細はCARIUMA公式インスタグラムにて順次最新情報をお届けします。

住所：東京都渋谷区神宮前 3-20-3 石井ビル（Space Banksia）

アクセス：

明治神宮前駅（東京メトロ千代田線／副都心線）5番出口より徒歩約5分

原宿駅（JR山手線）竹下口または表参道口より徒歩約8分

表参道駅（東京メトロ銀座線／千代田線／半蔵門線）A2出口より徒歩約8分

取扱商品：全20モデル48色

公式インスタグラム: @cariuma_japan_op