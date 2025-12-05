神戸はあす6日、今季リーグ最終戦・京都戦（サンガS）を迎える。今季限りでの退任が決定し、来季から清水指揮官に就任することが決定的な吉田孝行監督は「感謝の気持ちでいっぱい。だからこそリーグ最終節とACLEの2試合は一切の手抜きなく準備していくし勝って終わりたい」と気持ちを高めた。

23年6月に3度目の神戸指揮官就任を果たし、リーグ2連覇と天皇杯制覇に導いた。攻守の切り替え、球際の戦い、プレー強度…チームに根付かせたものは多々あるが、そのうちの一つがクリーンなファイトだった。反則ポイントは2位・広島の「16」を大きく引き離す「マイナス2」。不要なファウルをすることでチームのリズムが崩れる時もあれば、自陣でFKを与えることで失点リスクも高くなる。何よりも「ファウルで止めれば良いとなれば選手の成長がない。先にポジションを取って粘り強く対応していくことをやらないといけない。こういう指導者の観点を持っているので、練習から“ファールをしたらいけない”と言い続けた」と言葉に力を込めた。

現在4試合連続ドローで5試合勝ち星なし。だが勝てば3位フィニッシュの可能性がある。吉田ヴィッセルの集大成として強度の高い難敵にクリーンに打ち克ち、良い締めくくりにする。