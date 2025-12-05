カブスの鈴木誠也外野手（31）が5日、大阪市内で行われた「ミズノブランドアンバサダーミーティング」に出席。今季から打撃関連の用具をミズノにした理由を明かした。

鈴木とミズノは今年3月にブランドアンバサダー契約を締結。メジャー4年目の今季はバットをはじめ、打撃手袋など打撃関連の用具をミズノに揃え、メジャー自己最多32本塁打、103打点の好成績を残した。

1年間、ミズノの“新相棒”を使い、良かった点について「バットに関しては常に一定のものが提供してもらえますし、手袋もほとんど変わりなく毎日同じ感覚で使えていたので、すごく助かりました」と感謝。「バットが折れたりすると、育てている感覚があるので、育てているバットが折れたりすると、やっぱりいきなり新品のバットを使うのは不安になるんですけど、そういうのもなく、ずっと使っていたんじゃないかぐらいの感覚で、すぐ使えるので本当にすごく感謝しています」とバットが折れて新しいものに変えても違和感なく使用できたと振り返った。

ミズノを選んだ決め手として「アメリカのメーカーのバットも試してはいたんですけど、結構、まちまちだったんですよね。重さだったりとか、バラバラなところもあって、ちょっとこれだと困るなって。変なところ繊細なところもあるので、そういうのがすごく気になってしまう部分もあったので、日本のメーカーじゃないと厳しいなというのもあって、一番はミズノさんかなと思って、ちょっとお話を聞かせてもらって、という感じで始まりました」と米国製に比べ、クオリティーが安定しているミズノが一番だったと語った。

カブスのチームメートはミズノに変えた反応について「アメリカの選手も皆、ミズノは知っているので“ミズノに変えたんだ”くらいの感じで“案外、似合っているな”みたいな感じで言われました」と笑い「小さいときからミズノは特別なメーカーだったので、そういうメーカーを使えるというのは、すごくありがたいなと思いますね」と語った。