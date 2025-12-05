生後６カ月の犬さん、走っているつもりなのに… よちよち向かってくる姿に「ぬいぐるみが歩いている！」「ディズニーじゃん」
「生後6カ月になっても走り方コレで神」
【動画】「イチ、ニッ、イチ、ニッ…」 子犬の“神走り”にキュン♡
そんなコメントとともに公開された動画が、大きな注目を集めています。映っているのは、マルプーの「ぽてと」くん（生後6カ月・男の子）。部屋の奥でぬいぐるみをくわえ、じっと佇むぽてとくんが、次の瞬間、飼い主さんの方へ走り出しました。
足を交互に高く上げるよちよち走りは、まるで歩き始めの赤ちゃんのよう。
思わず「イチ、ニ、イチ、ニ…」と声をかけたくなる軽快さで、胸がきゅっとなるかわいさです。
動画は、ぽてとくんが飼い主さんのもとに到着し、ぬいぐるみを渡そうとするところで終わりました。
この愛らしい一部始終に8.5万件超の“いいね”が集まり、多くの人を魅了しています。飼い主のXユーザー・マルプーのぽてとさん（@potato_maltipoo）にお話を伺いました。
見れば見るほどクセになる“よちよち走り”
ーー撮影時の状況について教えてください。
「寝室にいたら、ぽてとがおもちゃを持ってリビングから『遊んで〜』と走ってきました。ふだんからこの走り方をするのですが、とくに遊んでいるときや楽しいときによくします」
ーーこの光景を目にした感想は？
「初めて見たときは、あまりのかわいらしさに悶絶しました。『小さいから歩くのが下手っぴなのかな？』と思いましたが、生後6カ月になっても変わらずこの走り方なのがとてもかわいいと思います」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「一緒におもちゃを投げたり追いかけっこをして遊びました」
ーーぽてとくんは、どんな性格ですか。
「とにかく元気いっぱいです。初めて会ったときから尻尾をブンブン振って駆け寄ってきてくれました。人間や動物が大好き。お散歩では自分より大きなわんちゃんに会ってもまったく怖がらないので、小さいわりに肝が据わっていると思います」
リプ欄は、ぽてとくんの愛らしさにメロメロになる声がたくさん寄せられました。
「赤すぎる」
「ウキウキーヌ」
「かわいい歩き方」
「ディズニーじゃん」
「神感あふれるフォーム」
「楽しい気持ちが伝わってくるね」
「足の裏見せてくれるのかわいい」
「かわいすぎて召されかけました…」
「この走り方はセンス感じます！ 将来が楽しみ」
「走り方へたっぴでかわいい！ そしてお顔が天才！！」
「嘘でしょ？？！！ こんなかわいい走り方ってあり？！」
「かわいいしかない。こんな子が家にいたらたまらんやで」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）