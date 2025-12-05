価格35万円！ リッター49.3km走るホンダ「“新”スクーター」登場！ “前後連動ブレーキ”や“広々ラゲッジルーム”を備えた原付二種モデル「リード125」26年1月に発売

2色の新色を設定

ホンダは、利便性に優れた原付二種スクーター「リード125」の新型モデルを、2026年1月29日に発売します。

リード125は、日々の使い勝手を高める装備が充実している点が特徴です。

ホンダ「リード125」2026年モデル

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「リード125」新モデルです！ 画像で見る（5枚）

パワートレインには、排気量124ccのエンジン「e-SP+」を搭載し、リッター49.3kmという優れた燃費性能を発揮します。停車時に不要な燃料消費や騒音、排出ガスを抑制するアイドリングストップ機能も備えており、環境性能と経済性を両立させています。

シート下には37Lの大容量を確保したラゲッジボックスが備わり、内部にはLED照明が設置されています。また、モバイル機器の充電に便利なUSBソケットやスマートキーシステム、大型フックなども標準で装備し、高い利便性を実現しています。

このほか、左レバーの操作だけで前後のブレーキに制動力をバランスよく配分するコンビブレーキシステムや、視認性に優れた大型液晶メーターも採用されています。

外観は、2025年モデル時にハンドルカバーやフロントカバー周りの構成部品、側面に配置された車名ロゴのデザインが変更されており、より洗練された印象となっています。

新型リード125では、ボディカラーに日常に彩りを与える「キャンディーラスターレッド」と、上質な雰囲気の「バニラホワイト」が新たに加わり、継続して販売される「ポセイドンブラックメタリック」と合わせて全3色のラインナップで展開されます。

価格（消費税込）は35万2000円です。