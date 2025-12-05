FRUITS ZIPPERが、はるやま商事株式会社の『褒められスーツ』新TVCMのイメージキャラクターに就任。俳優の高橋文哉とともにダブル起用となる。

また、FRUITS ZIPPER出演のWEB CMが内容を一新し放映決定。2025年12月より順次公開される。なお、TVCMは2026年1月より放映開始される。

・FRUITS ZIPPER コメント

皆さんこんにちは！FRUITS ZIPPERです！昨年に続き、はるやまフレッシャーズの新TVCMキャラクターを務めさせていただくことになりました！昨年も「店頭のポスターやCMを見たよ！」とたくさん声をかけていただき、嬉しかったです。「褒められスーツ」は、かわいらしいスタイルも、大人っぽくきれいなスタイルも選べて、自分らしい「カワイイ」に出会えるところが素敵ですよね。新しい学校や職場に向かう時はドキドキすると思いますが、お気に入りのスーツを着て「褒められた！」という経験が、きっと自信につながるはずです。私たちのCMや楽曲が、そんな皆さんの背中を少しでも押せたら嬉しいです！はるやまの褒められスーツで、一緒に新しい一歩を踏み出しましょう！

・高橋文哉 コメント

新生活を始めるフレッシャーズの皆さん、高橋文哉です。僕も新生活を始める時に、恐怖や不安で自信を失いそうになることがありました。皆さんもきっと、そうした気持ちを抱える瞬間があると思います。でも、皆さんが今日まで培ってきたものに嘘はないので、明日から歩む自分のことを信じてあげてください！そして、悩んだ時は過去の自分を振り返り、自分の努力や歩んできた道をしっかり見ることで「明日から頑張ろう」や「新しいことにチャレンジして成功しよう」と自分で自分を鼓舞していけるような大人になっていっていただきたいと思っています。僕も、そんな大人になれるように努力している最中ですので、ぜひ頑張って一緒に人生を歩んでいけたらと思います！

（文＝リアルサウンド編集部）