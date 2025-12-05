12月5日未明、傷害と常習累犯窃盗の罪で勾留中に入院していた静岡県伊豆の国市の病院から逃走した54歳男の身柄が、5日午後、静岡県三島市内で確保され、逃走の疑いで逮捕されました。

【写真を見る】勾留中の男が逃走した病院と周辺を捜索する警察官＝静岡・伊豆の国市

警察によりますと、逃走の疑いで逮捕されたのは、傷害と常習累犯窃盗の罪で起訴され勾留中の住所不定、無職の被告の男（54）です。男は治療のため入院していた伊豆の国市長岡の病院から逃走した疑いが持たれています。

男は11月28日朝、富士宮警察署で食事中にはしで自身の腹を刺し、順天堂大学医学部付属静岡病院に入院していました。男は7階の個室病棟の窓から屋外に逃げたとみられます。当時、警察官2人が交代しながら、カーテン越しにいる男の様子を確認していました。「（病室内の）トイレに行きたい」と申し出た男の姿を見たのが最後だということです。

富士宮警察署の警察官と現場近隣の警察署を含め約300人体制で、男の写真も公開して捜索に当たり、5日午後、三島市内で男の身柄を確保し午後3時過ぎに逃走の疑いで男を逮捕しました。

この男は9月、富士宮市内のスーパーで食品1点（500円相当）を盗んだ上、警備員を転倒させ、けがを負わせたとして逮捕され、傷害と常習累犯窃盗の罪で起訴されていました。

なお、伊豆の国市の教育委員会によりますと、市立の小学校6校、中学校3校を5日、休校にしました。学校や学年によってはタブレットを使ってオンラインの朝の集会を実施したということです。児童、生徒には自宅待機、外出の自粛を呼びかけていました。