＜速報＞39歳・横峯さくらがQT突破へ 川春花、金田久美子らも圏内【JLPGAファイナルQT】
＜JLPGAファイナルQT 最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの最終ラウンドが進行している。39歳の横峯さくらが5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。トータル6アンダー・15位タイでホールアウト。QT突破を確実なものとしている。
ツアー通算5勝の川春花、同1勝の植竹希望らもトータル6アンダー・15位タイ。金田久美子はトータル5アンダー・23位タイと通過圏内で後半を回っている。トータル12アンダー・単独首位に今年のプロテストを突破した倉林紅。1打差2位タイには政田夢乃、奥山純菜、福山恵梨が続いている。ファイナルQTで上位に入った選手が来季の前半戦出場権を獲得する。ボーダーは35位前後と見られている。
