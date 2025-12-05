ＢＳ−ＴＢＳの開局２５周年を記念した食とエンタメの祭典「おかげさまで２５周年 ＢＳ−ＴＢＳ大感謝祭！〜赤坂で乾杯しよう〜」（７日まで）が５日、東京・ＴＢＳ赤坂ＢＬＩＴＺスタジオで開幕。この日は「おんな酒場放浪記」に放送開始の２０１２年の初回から出演しているモデル・倉本康子が来場し、来場客へ乾杯の音頭を取った。

会場では同局の番組とコラボした飲食屋台などを展開するフードフェスに加え、各番組の人気出演者によるトークセッションが行われる。ビール片手に高らかに開幕宣言した倉本は「楽しいのひと言」ときっぱり。「こうして皆さんが平日の昼間に集まるっていう喜び。皆、酒が好きで、ＢＳ−ＴＢＳの番組が好きな方たちが集まって来てるから、ハッピー空間」と満面の笑みを見せた。

他のフードフェスとの違いについては、今回は室内で行われていることから「雨降っても大丈夫」とし「すごい都心部で交通の便もいい」と立地の良さをアピール。また屋台が「おんな−」はもちろん「吉田類の酒場放浪記」「町中華で飲ろうぜ」といった各番組とコラボしているため「番組を背負って出しているお食事だったりするので、来た時の醍醐味は２倍以上のものがあると思う。改めて違う番組も見てみようって気持ちになる」と相乗効果に期待した。

倉本自身は父親の影響で、幼少期から「早く酒飲んで、ボトルキープしたくて」とお酒への憧れがあったといい、２０歳になると同時にお酒を飲み始めたと告白。モデルという肩書の一方、番組に出始めてからは「公私の境がなくなる感じ」で素の自分を出せることに気が楽になった側面があるとし「世の中の男性陣からお声がけいただけるようになったり、ここ数年皆さんにお声かけいただけるので一人で飲みに行っても楽しい。すぐ誰かと知り合いになれる」と感謝の言葉も口にした。

３日間にわたる華やかなグルメイベント。最後にはイベント名の「大感謝」にちなんで、得意の「あいうえお作文」にも挑戦し「“大”（だ・い）好物がいっぱいで、“感”（か）激！！“しゃ”べりも楽しんで帰ってね！」と上手にＰＲした。

なお、６日、７日のフードフェスの当日券はサカス会場で販売される。（トークショーはすべて完売）