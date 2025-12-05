鈴木愛理、2パターンのスポーティーコーデ披露 ミニ丈トップス姿に「スタイル良すぎ」「引き締まってる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】歌手で女優の鈴木愛理が12月4日、自身のInstagramを更新。スポーティーなコーディネートを公開した。
【写真】31歳元アイドル「引き締まってる」ミニ丈スポーティーコーデ
鈴木は「DAY1 ＠niketokyo」「DAY2 ＠adidasoriginals」とメンションし、2パターンのスポーティーなコーディネートを投稿。白のショート丈トップスとパンツ、黒のジップアップパーカーを着用した美しいウエストがのぞくコーディネートを披露した。もう一方は、グレーのパーカーに裾の長いパンツを合わせたコーディネートで無邪気な笑顔を見せていた。
この投稿に、ファンからは「新しい髪型との相乗効果で可愛さ増してる」「スタイル良すぎ」「可愛いが溢れてる」「脚の長さに驚き」「引き締まってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木愛理、スポーティーコーデで美ウエストちらり
◆鈴木愛理の投稿に「新しい髪型との相乗効果で可愛さ増してる」と反響
