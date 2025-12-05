【山粼武司 これが俺の生きる道】#58

2000年春。巨人とのオープン戦で宇都宮の球場に着いて自分のバッグを開けた俺は青ざめた。

スパイクをナゴヤドームのロッカールームに置き忘れてしまったのだ。

すぐさま、星野仙一監督のことが頭に浮かんだ。打撃投手からスパイクを借りようか、と思ったが、シューズに「P」マークが付いている。それが見つかったら、結局「おまえ、何考えとるんや」と怒られる。

そんなことを考えているうちに自分のバッティングの順番が回ってきてしまった。仕方なくアップシューズのままケージに入って打っていると、星野監督にソッコーでバレた。追い詰められた俺はとっさに言い訳した。

「ああ、これはちょっと……、今年はスパイクを履かずにこれでいこうと思っているんです」

完全な口から出まかせだったが、これが裏目に出た。試合では3安打。「新スタイル」をやめるにやめられなくなった。スパイクなしの打席は違和感しかなかった。俺は前さばきで打つタイプなのに、踏み出す前の左足がズルッと滑ってタメがつくれない。左足をそーっと踏み込むようにしたら、かえってボールを長く見られるようになった。手元のギリギリまで引きつけ、「トーン」と当てるとそれがヒットになる。実は俺、天才なんだよ（笑）。

ヤクルト戦で打席に入るたび、捕手の古田敦也さんから「武司、おまえ、何でスパイク履いてないんだよ」と囁かれた。「話せば長くなるんで、また今度ゆっくり話します……」と苦笑いで答えるしかなかった。

とはいえ、このスタイルを貫くのは容易じゃなかった。打席ではスパイクで土を掘ってから足場を固めるが、アップシューズだとそれができない。そこで、前の打者が掘った穴を平らにならし、小さな山をつくった。その山に左足裏の内側を引っかけるようにして打った。

スパイク履こうかな……。シーズン中、何度も思い悩んだが、監督推薦で選ばれたオールスターにもアップシューズで出場。西武の松坂大輔から勝ち越しタイムリーを打ってMVPを獲得し、優秀賞に選ばれた愛工大名電の後輩・イチローと一緒にお立ち台に上がった。

1年間、打席でセコセコと山をつくり続けた結果、本塁打こそ18本に減ったけど、打率は.311をマークした。

安打を量産できたのは、前年のケガの影響もあった。

1999年、リーグ優勝を決めた9月30日のヤクルト戦で骨折した左手首がなかなか完治せず、開幕後も痛みが引かなかった。キャンプでバットを思い切り振れず、シーズンでも小手先で打つような形に。これがかえって奏功したのか、無駄な力みが抜けて結果が出た。ケガの功名だ。

翌シーズンはキャンプからスパイクを履いた。大変だったのもあるが、他にも理由がある。

その年のオフの契約交渉。査定担当者から現状維持を告げられた。

99年は28本塁打で、打率.246。3割超えでトントンは解せない。

「俺、3割打ってますよ？」

食い下がると、こう斬り捨てられた。

「だっておまえ、全然ホームラン打ってねえじゃねえか」

98年のオフには打点が少ないことを材料に、この査定担当から「何だ、この成績。おまえ、終わってんな」と罵られたこともある（98年成績は打率.255、本塁打27本、打点86）。

やっぱり求められているところは本塁打なのか。そう思って、すぐにスパイクを履くことにした。

（山粼武司／元プロ野球選手）