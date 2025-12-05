【前後編の後編/前編からの続き】

記者会見まで開いてコンプライアンス違反の「答え合わせ」を求めるタレントの国分太一（51）に対し、拒否を貫く日本テレビ。そんな彼に手を差し伸べてきたのが松岡昌宏（48）だ。苦楽を共にしてきた盟友が初めて明かす国分、そして、日テレへの複雑な思いとは……。TOKIOや番組のファンのみならず、なるべく多くの人に今の状況を知ってもらうべく、きちんと本心を話すのが自分の責務、と語る松岡の考えを受けて、現在発売中の「週刊新潮」掲載の記事をここで全文公開する。

＊＊＊

【独占写真】痩せて白髪ロン毛に… 「中居正広氏」の激変した姿

〈前編【「日本テレビさんはコンプライアンス違反にならないのか」 松岡昌宏が初めて明かした日本テレビへの「不信感」【初独白】】では、騒動後の国分とのやりとり、そして「鉄腕DASH」を共に作ってきた日本テレビへの不信感について語ってもらった。〉

松岡昌宏

番組に関しては、われわれから発信するものではないと思います。国分さんが番組を降板した時点から、今後はどうするのか、どう番組と向き合っていけばいいのか、と考え続けていますが、われわれはそれを決める立場にはない。番組を支えてくれているスポンサーさんも、スタッフも、後輩たちもたくさんいる中で、「もうこれ以上はやめます」とは言えません。私のそのような思いを今回、日本テレビさん側が把握された上で、判断していただければ、私としてはまったく構わないのですが……。

ただ、何も説明がない中で今後、番組のディレクターはわれわれをどう演出していくのか。「鉄腕DASH」ファンの人たちはどういうふうにわれわれを見ているのか。自分が見る側だったら、何の説明もない中で番組が続いていれば、「何か気持ち悪いぞ」となると思うのです。やはり、とても奇妙なことが起こっている、と言わざるを得ません。

「YouTubeチャンネルに国分さんが出る、ということもあり得る」

〈松岡、城島、国分が2021年に設立した「株式会社TOKIO」。先頃、「STARTO ENTERTAINMENT」社は同社とのエージェント契約を年内をもって終了することを発表した。〉

自分ももうすぐ49歳、城島も55歳です。そのわれわれが新しいことに挑んでいく、自分の可能性を広げるためにはここはしっかり独立してやっていこう、という判断に至りました。STARTO社からは「このままいてください」と言っていただいたのですが、新しい道を選びました。

もちろんその相談には国分さんも加わっています。「株式会社TOKIO」に関しては、残務整理が済み次第、畳みます。私は同社の広報担当でもありますので、今回、こうしてお話しさせていただいているのも、残務整理の一つ、との考えからです。

国分さんと日本テレビさんの話し合いは平行線のままだろう、とは思っています。日本テレビさんとしては国分さんにはなかなか伝えられない事情があるのかもしれませんが、ならば、松岡、城島に何か説明をしてもらえないだろうか、と。それでも十分な「歩み寄り」といえるのではないでしょうか。

国分太一の人生はこれからも続いていきます。自分が起こしてしまったことについては真摯に反省しながら、次の道をどう模索していくのか。それをわれわれメンバーがこれからも見守っていくんだと思います。私がやっているYouTubeチャンネルに国分さんが出る、あるいは国分さんがチャンネルを立ち上げて私が出る、ということもあり得るのではないでしょうか。その場合、最初の回では今回の件をきちんと説明させてもらいたい。そして許されるなら2回目以降はもっと自由にやらせてもらいたい。それが今の夢ですね。

〈前編では、騒動後の国分との自宅でのやりとり、そして「鉄腕DASH」を共に作ってきた日本テレビへの不信感について、松岡の独白を報じている。〉

「週刊新潮」2025年12月11日号 掲載