Koki, 抜群スタイル際立つ女神ドレス 冬の美容ルーティンを語る
モデル・俳優のKoki,（22）が5日、d'Alba「City of Glow」プレスデーに登場。まるで女神のような純白のドレス姿で、抜群のスタイルを披露した。
【動画】大胆肩出しドレスで登場したKoki, 父・木村拓哉とのエピソードも告白
同ブランドのアンバサダーを務めるKoki,だが、冬の美容ルーティンについて聞かれると、「毎日続けられることを自分の中で作っていくことが大切だと思っています。部屋の加湿だったり、こまめにお水を飲んだり、体を温めたり、気づいたときにスプレーで肌を保湿してあげたりしています」と明かした。
今年のクリスマスは「やっぱり家族とあたたかく過ごしたい」といい「一緒にクリスマスディナーを作ったり、プレゼントはまだ買えていないのでちょっと探しに行ったり、あたたかい時間を過ごしたい」と笑顔に。
「決して大きなイベントがなくてもいいと思うんですけど、大切な人とあたたかくて幸せな、小さな“Glow”を集めて、素敵な時間を過ごしていただけたらと思います」と呼びかけていた。
d'Alba（ダルバ）は、韓国発スキンケアブランド。同ブランドの世界観を体感できるPOP UPイベント「City of Glow」を表参道クロッシングパークにて7日〜28日の期間限定で開催する。
