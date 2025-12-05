■帰宅早々に夕飯を急かす夫


■妻への見下し発言連発！


■内心ドキドキの妻　その理由は…!?

夫婦ともに働いているのに、夕飯ができていないだけで文句を並べ立てる夫。

パートで残業して疲れて帰ってきた妻に向けられるのは、「たかがパートでしょ？」「出勤前に作っておけばいいじゃん」といった心ない言葉ばかりです。

そんな夫の小言を聞き流していたそのとき、「聞いてるの!?」と突然距離を詰められ、慌てて夕飯の支度に向かう妻。

しかし胸の内では別の鼓動が高鳴っていました──そう、手元の宝くじの番号が3億円当選と一致していることに気づいてしまったのです。

(ちなきち)