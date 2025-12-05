「たかがパートでしょ？」夫の冷たさに耐え続ける日々の中、運命を揺るがす出来事が!?【宝くじで3億円当たりました Vol.1】
■帰宅早々に夕飯を急かす夫
■妻への見下し発言連発！
■内心ドキドキの妻 その理由は…!?
夫婦ともに働いているのに、夕飯ができていないだけで文句を並べ立てる夫。
パートで残業して疲れて帰ってきた妻に向けられるのは、「たかがパートでしょ？」「出勤前に作っておけばいいじゃん」といった心ない言葉ばかりです。
そんな夫の小言を聞き流していたそのとき、「聞いてるの!?」と突然距離を詰められ、慌てて夕飯の支度に向かう妻。
しかし胸の内では別の鼓動が高鳴っていました──そう、手元の宝くじの番号が3億円当選と一致していることに気づいてしまったのです。
(ちなきち)
