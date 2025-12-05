台湾映画「左撇子女孩」、国際映画トップ5に選出 米NBR賞
（ロサンゼルス中央社）米国の非営利団体「ナショナル・ボード・オブ・レビュー」（NBR）が発表した2025年のナショナル・ボード・オブ・レビュー賞で、シーチン・ツォウ（鄒時押亡篤弔痢嶌撇子女孩」（左利きの少女、Left-Handed Girl）が「国際映画トップ5」に選ばれた。台湾関連の映画が同部門に選出されるのは18年ぶり、4度目。
台北の夜市で商売を営むシングルマザーと2人の娘が、次々と起こるアクシデントと衝突に直面し、それぞれの人生の課題に改めて向き合う姿を描く。第98回米アカデミー賞国際長編映画賞（旧外国語映画賞）部門の台湾代表にも選出されている。
NBRは1909年に創立され、その賞は長い歴史を有することで権威を持つ。また、ハリウッドの映画賞シーズンの先陣を切る賞として、毎年2月末から3月初めに授賞式が開かれるアカデミー賞の行方を占う指標の一つともされている。
台湾関連映画ではこれまでに、アン・リー（李安）監督の「ラスト、コーション」（2007年）、「グリーン・デスティニー」（2000年）、「恋人たちの食卓」（1994年）が「国際映画トップ5」に選ばれている。
（林宏翰／編集：名切千絵）
