ジャスティン・ビーバーが妻のヘイリー・ビーバーとともに、喫茶店やヴィンテージショップ、寿司屋など“東京のローカルなお店巡り”を満喫する姿がSNSで注目を集めている。

【写真】①②③ジャスティン・ビーバー、東京で見せた笑顔 【動画】ポップアップストアでのヘイリーとのキス ほか

■ジャスティン・ビーバー、東京で見せた笑顔

ジャスティンは、自身が手がけるアパレル＆ライフスタイルブランド「スカイラーク（SKYLRK）」の東京・渋谷でのポップアップストア開催に合わせて来日したようだ。妻のヘイリーとともに東京観光を楽しみ、訪れたお店のInstagramに記念ショットが掲載されているので紹介してみたい。

銀座にある老舗の喫茶店「喫茶アメリカン」のInstagramには、「世界のスーパースターJustin Bieber様がご来店してくださいました」とコメントが添えられ、ジャスティンの写真が公開。店主と背中に手を回している親し気な2ショットや、ジャスティンが記入したと思われる色紙写真がアップされている。ジャスティンは名物のサンドイッチを堪能したようで、晴れやかな笑顔が印象的だ。

そして、数々のセレブが訪れる渋谷のヴィンテージショップ「NUDE TRUMP」では、キャップを被ったヘイリーとピースするジャスティンの2ショット。眉毛をあげ、おどけた表情を見せた。

また、築地ではお寿司を堪能。「まぐろや黒銀 築地本店」のInstagramには、店先でグッドポーズのジャスティンと、カメラに微笑みを向けるヘイリーの姿が映されている。

SNSでは「最近笑顔の写真みてなかったらこれは嬉しい！」「こんな健康的な笑顔のジャスティン久々に見た」「元気そうで良かった」「楽しく過ごしてるのが伝わってくる」「日本でのんびりしてね」など、大きな反響が寄せられている。

■ヘイリーとキスするシーンも！「SKYLRK」ポップアップを訪れたジャスティン・ビーバー

なお、ジャスティンは自身のInstagramに、ヘイリーとともにポップアップストアを訪れた際の写真や動画を次々と投稿している。