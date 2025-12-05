ロック・フィールド <2910> [東証Ｐ] が12月5日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比84.1％減の1億円に大きく落ち込み、従来予想の5億円を下回って着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の14.4億円→4.1億円(前期は13億円)に71.3％下方修正し、一転して68.1％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比50.4％減の3億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比79.7％減の0.6億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.4％→0.6％に悪化した。



株探ニュース

