15時の日経平均は595円安の5万432円、ファストリが124.34円押し下げ 15時の日経平均は595円安の5万432円、ファストリが124.34円押し下げ

5日15時現在の日経平均株価は前日比595.78円（-1.17％）安の5万432.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は344、値下がりは1222、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は124.34円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が114.98円、東エレク <8035>が85.24円、リクルート <6098>が24.47円、中外薬 <4519>が23.97円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を149.41円押し上げている。次いでイビデン <4062>が32.92円、フジクラ <5803>が13.54円、レーザーテク <6920>が5.21円、ディスコ <6146>が4.08円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、銀行、石油・石炭と続く。値下がり上位にはゴム製品、その他製品、輸送用機器が並んでいる。



※15時0分9秒時点



株探ニュース

