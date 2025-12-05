◇NBA レイカーズ123ー120ラプターズ（2025年12月4日 スコシアバンク・アリーナ）

レイカーズは4日（日本時間5日）、敵地でラプターズと対戦。チームの中心であるレブロン・ジェームズ（40）は8得点で終わった。2007年1月5日のバックス戦から続いていた連続2桁得点記録は1297試合で止まった。試合は八村塁（27）のブザービーター3Pシュートで劇的勝利を飾った。

偉大な記録が止まった。この日もスタメン出場したレブロン。前半終了時点で4得点に終わった。後半も4得点しか奪えなかった。

するとチームメートに「俺がカバーする、連れて行くから」と仲間のために動くことを誓っていた。120ー120の試合終了間際、トップでボールを持ったレブロンはドライブもシュートも狙えた。しかしチームの勝利のために左コーナーで待っていた八村へパス。八村がしっかりと3Pシュートを決めきって劇的勝利を演出した。一方で連続2桁得点記録は途絶えた。

試合後にレブロンは「自分に来た時は一瞬も迷わなかった。狙いは大成功だった」と振り返った。

NBAの“キング”でもあるレブロンが、八村に託したワンプレーにネットでは「連続2桁得点記録を放棄して八村に託したレブロンの男気」「こんなかっこいい途絶え方ある？！」「レブロン連続二桁得点記録が途絶えるとわかりながらのパス選択からの八村のブザービーターは鳥肌立った」「まじで感動」「2人の信頼が生んだ劇的勝利」「八村のブザービーターと、レブロンの2桁得点が途絶えたことが両立した奇跡」「こんなの胸熱すぎるだろ！」など感動の声が上がった。

レブロンと八村は23年の夏から一緒にトレーニングをする“師弟関係”に。コート内外のレブロンの姿を見て、八村のキャリアにとっても大きな影響を与えていた。試合後に八村は「すべての経験からくるもの。こうした大きな試合やプレーオフの大切な瞬間。私たちは彼と共に多くのプレーオフを戦ってきた。練習もそうだし、試合以外の場でも、一緒に過ごす時間が大切だった。彼が私を信頼しているのがわかる」と信頼関係が生んだ劇的勝利だったと振り返った。