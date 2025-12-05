こども家庭庁は、子どもの自殺防止に向けた対策の強化に乗り出す。

自殺リスクが高い子どもの早期発見と支援に向け、人工知能（ＡＩ）などの技術を活用するため有識者を交えた検討を開始する。モデル事業で運営費を助成し、地域の関係機関が連携して対策に取り組む協議会の設置も推進する。

政府が８日に国会提出予定の２０２５年度補正予算案に関連経費として約１億円を計上する方針だ。

小中高生の自殺者数は増加傾向にあり、２４年は過去最多の５２９人に上った。インターネットの検索履歴やＳＮＳ上の書き込みなどから自殺リスクの高い子どもを早期に発見し、迅速で適切な支援につなげたい考えだ。現在でも「自殺」などとネット検索すれば相談ダイヤルが表示されるが、ＡＩなど先端技術を使った踏み込んだ対策を有識者の意見も踏まえて検討する。

協議会は、今年６月に成立した改正自殺対策基本法に基づくものだ。子どもの自殺につながる情報を行政や地域の関係機関が共有し、連携して対応するため都道府県や市町村単位で来年度から設置を始める。

複数の自治体で同庁が全面的に運営費を補助するモデル事業を実施して創設をサポートし、効果的な協議会の運営方法を探る。学校や児童相談所、警察のほか、医療機関や自殺対策支援を行う民間団体などの参加を想定している。

政府が２４年にまとめた小中高生の自殺未遂歴の調査では、自殺未遂をした人はその後、実際に命を絶つリスクが高いとの結果が出た。協議会では、自殺未遂歴のある子どもの支援に主眼を置き、見守りや居場所作りなどを進める方針だ。