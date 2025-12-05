新潟県南部の豪雪地帯で３５年にわたって続いた「境界線」を巡る争いが１０月、最高裁で決着した。

江戸時代からの資料を基に、湯沢町と十日町市が主張を展開した民事訴訟で、湯沢町に軍配が上がった。令和の時代に繰り広げられた「国取り合戦」の経緯をたどった。（杉本和真）

山林地帯

訴訟の舞台となったのは、冬場にスキー客でにぎわう上越新幹線「ガーラ湯沢駅」の西側に広がる山林地帯。人は住んでいない。３キロほど離れた湯沢町三俣地区で民宿を営む男性（７６）は「何もない土地。ダムの話がなければ誰も見向きもしなかっただろう」と振り返る。

対立が表面化したのは１９８０年代だ。国の「清津川ダム」の建設計画が進む中で、税収増を期待した湯沢町と旧中里村（現十日町市）がそれぞれ、建設予定地は自らの自治体内にあると主張した。９０年に境界線を巡る協議が始まったが、２００２年にダム建設計画が立ち消えになると、いったん途絶えた。

０５年に同村など５市町村が合併して今の十日町市が誕生。１２年に協議が再開したもののまとまらず、湯沢町が県に申請した調停も不調に終わった。町は２０年、未確定部分の確定と、既存の境界線の一部を町が主張する内容に変更するよう求め、新潟地裁に提訴した。

歴史資料

自治体間の境界を司法はどのように決めるのか。１９８６年の最高裁判決は「江戸時代における支配、管理、利用の状況を踏まえる」とし、判然としない場合は「明治以降の行政の実情や住民生活の便益、地理上の特性を考慮する」との基準を示した。

今回の訴訟では、この基準に沿って説得力のある「歴史資料」を示すことができるかが焦点となった。

「江戸時代からの歴史的沿革から見て、自分たちが訴える境界線が最も妥当だ」。湯沢町は同町の歴史民俗資料館に保管された膨大な資料を担当者が精読。昔の絵図や書面から、江戸時代に住民が木材の伐採のため山林に出入りしていたと強調し、地形を裁判官にわかりやすく伝えるため、現地の１万２０００分の１のジオラマも作成した。

十日町市も学芸員や古文書を研究するボランティアを動員した。江戸時代の資料や現地調査の結果を踏まえ、「住民が薪（まき）をとったり、魚やクマの狩猟場として昔から使ったりしていた。市の境界線が正しい」と反論した。

２０２３年６月の新潟地裁判決は「双方痛み分け」。既存の境界をずらすよう求めた町の主張を認めつつ、未確定だった約５キロの区間は市の主張を採用した。

今年２月の東京高裁判決は判断を変えた。地裁が江戸時代に住民が薪などをとっていたとして市側の土地とした部分について、「利用状況を確定できない」と指摘。明治時代の測定結果を踏まえた地図や、大正時代に作成されたとみられる台帳など戦前の資料に着目し、未確定の境界についても町の主張を認めるべきだとした。

「自治体の根幹」

市は上告したが、最高裁が１０月２日付の決定で棄却し、高裁判決が確定。最初の協議から３５年を経て紛争に終止符が打たれた。

判決確定を受け、従来は市の区域内にあるとされてきたスキー場のリフトなど一部施設の所在地は町に変更される。これにより、固定資産税の税収増など町へのメリットが見込まれるが、担当者は「税収はそれほどの額ではなく、裁判費用の方がよほど大きい」と明かす。一方で「自治体の根幹である境界が定まったことに意義がある」とも語った。

「残念だが、長年の懸案の解消は双方にとって望ましい」。敗訴した側の十日町市の関口芳史市長も判決確定後、こんなコメントを出している。

７０地域で未確定…静観する自治体も

国土地理院によると、国内の約７０地域で自治体間の境界が未確定となっている。過去には、今回と同様に裁判に発展したケースもある。

東京五輪・パラリンピックの会場が整備された東京湾の人工島「中央防波堤埋立地」。大田、江東両区がともに、同島は自分たちの区内にあると主張した。東京都の調停案もまとまらずに訴訟となり、「大田区２０・７％、江東区７９・３％」とする東京地裁判決が２０１９年に確定した。

京都産業大の小西敦客員教授（地方自治法）は「境界確定には資料収集のコストがかかるため、未確定でも静観する自治体は少なくない」としつつ、「未確定地域が税収増などの利益につながるような状況になれば、他の境界を巡る紛争が表面化する可能性もある」と話している。