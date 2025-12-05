「普通のザルより絶対こっちのほうが良い！」と思わせられた逸品ザル
普通のざるもパンチングのざるも使ってきたけど、どれもイマイチしっくりきていませんでした。
普通のざるはガシガシ洗うとほつれたりたわんだりするし、パンチングは洗いやすい代わりに水切れがちょっと悪いなと思っていたんです。
変わった織り方のざる
そこで、和平フレイズから出ているla base（ラバーゼ）のざるに変えたら、ストレスが解消されました！
特殊な織り方のおかげで、従来の平織りのざるより丈夫でパンチングのざるよりも水切れがいいんです！
綾織り&太い芯材だからとっても丈夫
網目をよく見てみると、普通のざるとは織り方が違うことに気がつきます。
縦線横線が互いに二本ずつ乗り越す「綾織り」という織り方なんです。綾織りだと、一般的なざるに使われている平織りよりも太い線材を使うことができるので、とっても丈夫！
これなら汚れても遠慮なくゴシゴシ洗えて清潔に使えるし、破損による異物混入などのリスクも下げられます。
一般的なざるは強度を確保するためにふちと足を繋ぐように補強のワイヤーがあって汚れが溜まりやすいですが、これはシンプルな形状で洗いやすさ抜群！
網自体も詰まりにくく、汚れ落ちがいいなと感じています。
ふちにも汚れが溜まりにくい
ふちは一枚の板をくり抜いて作られていて、つなぎ目がありません。
だから汚れが溜まりにくい！
綾織りと一枚板のふちのおかげで、ざるの汚れ落としのストレスがグッと軽減されます。
足付きで水切れも抜群
パンチングのざるは表面張力のためかワイヤーのざるに比べると水切れが悪いなと思っていたんですが、綾織りは水の膜が張りにくいようで水切れがいい！
足も付いているのでボウルに入れたり流しに直接おいたりしてもしっかり水を切ることができます。
もちろんこの足も汚れが溜まりにくい細くシンプルな作りです。
この足はざるを浮かせるだけでなく、ボウルのふちに引っ掛けて傾斜をつけることもできちゃいます！
こうするとより早く水切りできるので、作業時間を短縮できます。
料理がもっと快適に
織り方による丈夫さだけでなく、作りがいいのも魅力。
ふちと網のつなぎ目などにも遊びがないほどしっかりした作りなので、かなり長く使えそう！
洗いやすくて丈夫だから、気軽にざるを使うようになって料理が一層快適にできるようになりました。
やっと気に入るざるに出会えて大満足です！
Photo: かくれい