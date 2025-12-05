【ワークマンの裏起毛】がコスパ最強！ 何枚あってもいい「冬の一軍トップス」

真冬に向けて、そろそろ“あったかトップス”を揃えておきたい時期。【ワークマン】の裏起毛アイテムなら、シンプルで使いやすいうえにしっかり暖かく、デイリーコーデの一軍候補になりそうです。しかもプチプラで、カラーバリエーションも豊富だから気軽に買い足しもOK。何枚あっても困らない、冬の心強い味方です。

シンプルデザインでマルチに使える！

【ワークマン】「レディーススムースウォームプルオーバー」\980（税込）

なめらかなスムース素材のシンプルな裏起毛プルオーバーは、腰にかかるほどの丈感で、ゆるすぎずタイトすぎない絶妙なシルエット。さらに静電気軽減機能やサイドポケット付きと、長時間のお出かけやアクティブシーンに嬉しい機能も充実しています。この値段なら色違いで揃えておくのもありかも！

表情のあるワッフル素材がさりげないおしゃれポイントに

【ワークマン】「レディースウォームワッフルクルーネック」\1,500（税込）

ほどよい凹凸感を楽しめるワッフル生地が、着こなしのさりげないアクセントになる1枚。裏起毛ながら、カットソーのように軽やかに着られそう。裾はリブ仕様で膨らみにくく、スカートにもパンツにも合わせやすいバランス。ブラックやベージュといった定番色に加え、スナップのセージやクリームのようなコーデを明るく見せるカラーも揃っています。

