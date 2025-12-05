渡嘉毛織が、30代以上の男性を対象とした機能性吸水防水シート「ピタガード75」を2025年12月9日より発売。

普段履いているパンツに貼るだけで、しずく漏れなどの日常の不安を解消し、快適さをプラスする新アイテムです。

渡嘉毛織「ピタガード75」

発売日：2025年12月9日

価格：Aタイプ(本体) 1,650円(税込)、Bタイプ(本体＋股) 2,530円(税込)、Cタイプ(股部分のみ) 1,320円(税込)

販売場所：自社ECサイト

お気に入りのパンツの内側に貼るだけで、75cc〜100ccの水分を吸水し、染み出しをガードする機能性シート。

吸水速乾・消臭に優れたポリエステル生地を採用し、濡れた不快感を感じさせない快適な仕様です。

洗濯して繰り返し使用できるため、紙パッドと比較して経済的かつ環境にも優しい設計となっています。

開発背景と機能性

近年、ストレス等が原因で若い世代でもトイレ後のしずく漏れに悩むケースが増加傾向にあります。

「白いズボンを履きたくても履けない」という悩みに応え、外への染み出しをしっかりと防ぐ構造を実現。

アンモニア臭への消臭効果も備え、周囲に気づかれにくい薄型で自然な着用感を提供します。

選べるタイプとラインナップ

前部分のみをカバーするAタイプ（75cc）に加え、股部分の伝え漏れシートを組み合わせたBタイプ（100cc）も展開。

ボクサータイプのパンツでの使用が推奨されています。

また、吸水量30ccの女性用「ピタガード30」も用意され、幅広いニーズに対応します。

日常の不安を取り除き、ファッションや生活を心置きなく楽しめるサポートアイテム。

渡嘉毛織「ピタガード75」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 普段のパンツに貼るだけ！渡嘉毛織「ピタガード75」 appeared first on Dtimes.