物語を紡ぐ新しい贈り物！Rabbicour「五重の物語ギフト」

完全個室のヘッドスパ専門店「Rabbicour（ラビクール）」が、「贈る体験」をアップデートした新ギフト仕様を11月25日にリリース。

贈る瞬間から体験する瞬間まで、五つのシーンが連続して立ち上がる「五重の物語ギフト」の展開です。

Rabbicour「五重の物語ギフト」

提供開始日：2025年11月25日

対象店舗：Rabbicour 銀座店、Rabbicour 東京店

贈られた瞬間に終わるのではなく、開くたびに感情が高まっていく新しいギフト体験が登場。

贈る人の選択から始まり、受け取る人が未来を選ぶ瞬間までを一つの物語として設計しています。

単なる利用券ではなく、「世界観に入るためのパスポート」としてデザインされました。

没入感を高めるデザインと演出

封筒には封蝋をモチーフにしたRCロゴ入りゴールドのエンブレムシールを使用し、パールホワイト×ゴールドで静けさに灯る光を表現。

開封時にはブランド象徴色の「ドラマティックブルー」が現れ、Rabbicourの世界への最初の入口となります。

また、クリスマスやバレンタインなど、その時期だけのオリジナルステッカーが同封され、季節の情景が物語に色を添えます。

贈る未来と受け取る選択

物語の起点は、贈る人が東京店・銀座店の各メニューから「どの世界を贈るか」を選ぶこと。

受け取った人はギフトカードの専用コードからアクセスし、そこだけのシークレットな没入体験を経て、最終的に自身が体験したい施術ルームを選択します。

7つの世界観から選ぶ最終章

銀座店では「花・水・大地・太陽・氷・月・天空」、東京店では「深海・水無月・風流・流星・朝露・雨音・美泡」といった異なる世界観の部屋を用意。

贈る人が選んだ入口と、受け取る人が選ぶ体験が重なり、二人だけの物語が完成します。

12月25日まではクリスマス限定デザインのステッカーもプレゼントされる特別な期間。

Rabbicour「五重の物語ギフト」の紹介でした。

