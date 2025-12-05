３日、海南省瓊海市博鰲鎮で開かれた２０２５新消費発展フォーラム。（瓊海＝新華社記者／常博深）

【新華社瓊海12月5日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で3日に開かれた「2025新消費発展フォーラム」で、ペット経済が新型消費の重要な原動力として高い関心を集めた。

研究によると2024年の中国ペット消費市場規模は3千億元（1元＝約22円）を突破し、直近10年の年平均成長率（CAGR）は11.9％に達している。中国のペット用品メーカー、吉家寵物集団の崔佳（さい・か）董事長はフォーラムで、家族構成の変化や感情的な触れ合いを求めるニーズの高まりに伴い、ペットの役割が「付属物」から「家族の一員」へと転換しつつあると指摘した。

３日、２０２５新消費発展フォーラムであいさつする崔佳氏。（瓊海＝新華社配信）

消費主体の世代交代は、需要側に新たな特徴をもたらしている。崔氏は、24年は「90後（1990年代生まれ）」が依然として消費の主力で、全体の40％以上を占めた一方で、「00後（2000年代生まれ）」の消費の割合が大幅に上昇したと紹介。新世代の消費者は製品とサービスがもたらす感情的な価値や個性的な体験をより重視しており、この傾向に対応するために企業は人とペットの間の感情的なつながりを深く掘り下げていく必要があるとの考えを示した。

上海寵幸寵物用品傘下のペット健康食品ブランド「衛仕」の共同創業者、呂少駿（りょ・しょうしゅん）氏も、ペットの健康に対する飼い主の意識が「おなかを満たす」「おいしい」という段階から「精密栄養」の段階へと発展し、ペットの骨や関節から心臓の血管に至るまで、数十項目にわたる健康指標に対する関心が日々高まっていると指摘、ペットが家族の一員として扱われていることの直接的な表れとの認識を示した。

３日、２０２５新消費発展フォーラムであいさつする上海寵幸寵物用品傘下のペット健康食品ブランド「衛仕」の共同創業者、呂少駿氏。（瓊海＝新華社配信）

消費ニーズの高度化に対応するため、ペット産業の各分野では複数のレベルや方向でイノベーションが進んでいる。スマート用品の分野では、小佩寵物科技の共同創業者、張俊超（ちょう・しゅんちょう）氏が、テクノロジーがどのように実際の問題点を解決し、感情的な価値を創造しているかを紹介。同社が開発したスマートデバイスは、飼い主の日常的な家事負担を軽減するだけでなく、遠隔モニタリングなどの機能を通じてペットとの分離不安を和らげ、さらには排せつ頻度の異常モニタリングによってペットの健康問題の早期発見にも役立つなど、実用性と感情的な慰め・癒やしを兼ね備えていると説明した。また、ペットの栄養健康面では「精密化」がキーワードになっており、衛仕は栄養研究院を設立して効率よく吸収できる精密栄養製品の開発に注力しているという。

３日、２０２５新消費発展フォーラムであいさつする小佩寵物科技の共同創業者、張俊超氏。（瓊海＝新華社配信）

吉家寵物集団が焦点を当てる「感情的なつながり」から、衛仕が深く掘り下げる「精密栄養」、そして小佩寵物科技が打ち出す「スマートな寄り添い」に至るまで、中国のペット産業は多角的なイノベーションでペット経済の多様なニーズに応えている。今後、専門化や精密化、感情化が深く融合していく中でペット消費の潜在力が持続的に解き放たれ、中国経済の質の高い発展に新たな原動力を注ぎ込むことが期待される。（記者/常博深、陳子薇、湯瑋）