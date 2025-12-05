５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日未明、静岡県伊豆の国市の順天堂大学医学部附属静岡病院から傷害罪などで起訴され勾留中の無職の男（５４）が手錠をつけたまま逃走。警察が行方を追っていることを冒頭で速報した。

この日の番組では、自傷行為に及んだことから入院していた男は５日午前１時１５分頃〜午前４時頃に病院７階の個室から逃走。窓から足場をつたって逃走したとみられることを伝えた。

コメンテーターとして出演した国際弁護士の清原博氏は司会の石井亮次アナウンサーに「逃げたことでまた罪を重ねているということになるんですか？」と聞かれると「逃走罪という犯罪はある。身柄を拘束されている容疑者や被告が拘置所や刑務所から逃げると逃走罪なんですけど」と返答。

その上で「今回、入院してるんですよね。警察の留置場ではなくて、病院にいるということはおそらくいったん拘留という身柄拘束をストップさせて、裁判所に許可を得てストップして、身柄拘束を解放した状態だからこそ病院に入院できるんですね」と説明。

「いわば被告ではあるけれども身柄拘束されていない状況なんですよ。入院している間は。だとすれば、病院から逃げたとしても逃走罪にはならないということになっていて」と続けると「今回の場合、本当に病気になって入院している被告もいるから、そういった人たちには必要な制度なんだけれども、今回は自分ではしでおなかを刺しているわけです。私の勝手な想像かも知れませんけど、この被告は何回も捕まってますから、もう逃げようということを最初からたくらんで、はしで自分の腹を刺すと。で、かなりの重傷だから入院もさせてもらえると。入院させてもらえば、これでいったん身柄拘束が解かれるから、さあ、このタイミングで逃げれば犯罪にならないということを知ってやってるんじゃないかと私は思うんです」と持論を展開していた。