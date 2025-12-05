MAI-KOが、全国の市町村・自治体・経営者に向けた「コツメカワウソの交流型・保全型テーマパーク」の提案を開始。

地域の観光促進と動物保全活動を両立させる、持続可能な運営モデルの展開です。

MAI-KO「コツメカワウソの交流型・保全型テーマパーク」

募集対象：市町村、観光協会、公的施設運営団体等

提供内容：施設設計、建設サポート、生体提供、飼育指導、運営ノウハウ移転等

年間集客見込み：50,000人〜100,000人

MAI-KOが、大分市の高崎山モンキーパークのような地域観光の活性化モデルを目指し、コツメカワウソを中心としたテーマパーク事業を提案。

長期的に持続可能な運営体制を構築し、絶滅危惧種の保全や教育効果の向上を図ります。

池袋で運営する「コツメイト」の実績に基づいたノウハウが活用されます。

体験プログラムと施設展開

施設にはカワウソふれあい体験エリアや生態学習ゾーン、カフェ・休憩エリア等を展開。

カワウソとのふれあいやおやつ体験を通じ、楽しみながら生態を学ぶプログラムを提供します。

記念撮影スペースやオリジナルグッズショップも併設予定。

運営ノウハウと導入支援

事業計画の策定から施設の設計・建設、許認可取得までを包括的にサポート。

登録票を取得した個体の提供に加え、スタッフへの飼育指導や集客戦略の支援も実施されます。

動物カフェ市場の知見を活かし、地域雇用創出や関連事業への波及効果も見込みます。

奇跡の白いカワウソ「ロッキー」

日本で生まれ育ったカワウソたちが愛される環境作りを推進。

地域観光の活性化に貢献しつつ、絶滅危惧種である彼らの居場所創出を目指します。

動物愛護精神の育成や生物多様性保護の啓発にも繋がる取り組みです。

地域活性化と動物保全を同時に実現する新たな提案。

MAI-KO「コツメカワウソの交流型・保全型テーマパーク」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 癒やしと学びの場！MAI-KO「コツメカワウソの交流型・保全型テーマパーク」 appeared first on Dtimes.