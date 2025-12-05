中森明菜のプラネタリウム上映イベント、来年1月以降の前売りチケット販売開始
中森明菜の歌唱映像をプラネタリウムで上映する初のイベント『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』について、来年1月以降の全会場、全日程分の前売りオンラインチケット販売が開始された。
【動画】中森明菜のボイスコメント入り『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』トレーラー映像
同作は、東京（コニカミノルタプラネタリアTOKYO）、福岡（福岡市科学館ドームシアター）、神戸（バンドー神戸青少年科学館ドームシアター）の3会場で上映されるもので、11月28日の東京会場を皮切りに、12月4日から福岡、12月18日から神戸で順次スタート。前売りチケットは特設サイトにて購入可能で、東京会場は指定席、福岡と神戸会場は自由席での販売となる。
作品には、NHKで放送された『レッツゴーヤング』『NHK紅白歌合戦』などのアーカイブ映像を4Kアップコンバートしたものを中心に、昨年に開催されたファンクラブライブ『ALDEA BAR AT TOKYO2024』からの映像や、YouTube未公開の名曲映像（「禁区」「北ウイング」「飾りじゃないのよ涙は」「TANGO NOIR」）も先行公開される。上映時間は約40分で、冒頭には本人によるスペシャル音声メッセージも収録されている。
東京会場では、グッズの会場販売とコラボレーションドリンク「ミ・アモーレ」の販売も実施。グッズは特設サイトにて受注生産によるオンライン販売も行われている。
