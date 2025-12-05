GACKT、『魔王シンフォニー』が全国ツアー化 オーケストラ×ロックの異次元ステージが8都市10公演で展開へ
GACKTがフルオーケストラを率いた全国ツアー『GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics』の開催が決定した。今年4月に行われた『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』のスケールをさらに拡大し、全国8都市10公演で実施される。
クラシック音楽を基盤に育ったGACKTが貫いてきた美学の結晶ともいえる『魔王シンフォニー』のステージでは、“魔王”GACKTが率いるバンド・YELLOW FRIED CHICKENzと、黒装束のローブと仮面をまとい全員が立奏で挑む、クラシック界では異次元のスタイルを実現するトップレベルの精鋭オーケストラ・グランドフィルハーモニックの総勢約70名が放つ生の響きが交錯し、会場全体を圧倒的な音の渦で包み込む。
また、オーケストラ公演としては異例となる「1階オールスタンディング席」が全公演で導入される。観客との一体感を重視した演出により、ステージと客席の境界が消え、非日常的な音楽空間を創出。音響設計や照明、舞台美術に至るまでGACKT自らが細部にこだわり抜いた設計で、ジャンルの壁を超えた体験が提供される。
さらに、7月には『魔王シンフォニー』のライブ音源がアルバム化され、11月には映像作品としてDVD、Blu-ray、そして限定の「極-KIWAMI-盤」の3形態で発売された。「極-KIWAMI-盤」には、GACKT専用カメラによるオンリーアングル映像やミニフォトブックレット、ポストカードなどの特典が収録されており、ファン必携の豪華仕様となっている。
12月23日には東京・すみだトリフォニーホールで『GACKT PHILHARMONIC 2025 魔王シンフォニー THE REVIVAL』も再演される。GACKTが生み出すオーケストラ×ロックの世界が、ますます広がりを見せている。
■『GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics』概要
2026年7月14日（火） 埼玉・ウエスタ川越 大ホール 午後5時開場／午後6時開演
指揮：米田覚士／管弦楽：グランドフィルハーモニック東京
2026年7月18日（土） 宮城・東京エレクトロンホール宮城 午後5時開場／午後6時開演
指揮：米田覚士／管弦楽：グランドフィルハーモニック東京
2026年7月26日（日） 広島・JMSアステールプラザ 大ホール 午後4時開場／午後5時開演
指揮：村上史昂／管弦楽：グランドフィルハーモニック京都
2026年8月2日（日） 福岡・久留米シティプラザ ザ・グランドホール 午後4時開場／午後5時開演
指揮：村上史昂／管弦楽：グランドフィルハーモニック京都
2026年8月11日（火・祝） 東京・文京シビックホール 大ホール 午後1時開場／午後2時開演
指揮：米田覚士／管弦楽：グランドフィルハーモニック東京
2026年8月11日（火・祝） 東京・文京シビックホール 大ホール 午後5時開場／午後6時開演
指揮：米田覚士／管弦楽：グランドフィルハーモニック東京
2026年8月15日（土） 愛知・刈谷市総合文化センターアイリス 大ホール 午後4時開場／午後5時開演
指揮：米田覚士／管弦楽：グランドフィルハーモニック東京
2026年8月18日（火） 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 午後5時開場／午後6時開演
指揮：米田覚士／管弦楽：グランドフィルハーモニック東京
2026年8月29日（土） 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 午後1時開場／午後2時開演
指揮：村上史昂／管弦楽：グランドフィルハーモニック京都
2026年8月29日（土） 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 午後5時開場／午後6時開演
指揮：村上史昂／管弦楽：グランドフィルハーモニック京都
出演：GACKT
バンド：YELLOW FRIED CHICKENz
