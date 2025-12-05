俳優の柴咲コウが5日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にでゲスト出演。視聴者の悩みに答えた。

30代男性の視聴者から、家族との時間を増やすために転職をするべきか悩んでいると打ち明けられた柴咲。「家族と一緒の時間を大切にしたいって素敵」と称賛した。

「生きるうえで、私が大切にしているのはワクワクするかどうかで。特に働くこと、長い時間使うわけですよ。自分の労力と知恵を使ってそれで対価をもらうって事だけど、ワクワクしていたいじゃないですか？」とコメント。「それによって他のことも向き合い方変わってくると思うし、これが逃げでなくて、本当に家族との時間を大切にしたくてっていうところであれば、前向きに別の案を考えても良いと思うし、なにか別の要因も作用しているんだったら、根本的に直さなければいけない」とした。

「多角的な視点で見てみたいなと自分だったら思います」と持論を展開。「仕事自体に本当に満足しているのかというところも含めて“家族のため”といいつつ、自分の生きがいとか自分が楽しく生きていることが子供にも素晴らしい教育になると思う」とアドバイスを送った。