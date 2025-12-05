プロ・アマ問わず、麻雀を打ち続ける限り何度となく遭遇する分岐点だからこそ、そのすごさが分かる。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月4日の第2試合で、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が東2局で華麗なアガリを披露。序盤で迎えた分岐も、確実に正解ルートを選ぶと、解説者から「優秀！」と絶賛された。

【映像】さすが秀才！渡辺太の頭脳が光る選択

東2局、5巡目のことだ。渡辺の手牌には対子が5組あり七対子のイーシャンテン。ただし六・七・八万の面子があり、またソウズも3・3・5・6・6・7・7索と、順子1つに両面ターツという見方もできる。西と南の対子もあり、思い切ってマンズを処理し、混一色・七対子まで狙うというビッグプランも考えられるところだ。

解説の土田浩翔（最高位戦）が「これこれ。七万切るんじゃない？」と、マンズの面子を壊してMAX打点を狙う可能性を示唆したが、ここで渡辺が選んだのは、混一色も七対子も否定する南の対子から1枚切る選択だった。

するとこの選択がピタリ。道中、字牌を全て処理した後の11巡目、8索を引いたところでテンパイ。16巡目に2筒を引き、リーチ・ツモ・タンヤオ・平和の5200点（供託1000点）を獲得した。打点以上に、アガリに向かう工程が秀逸だっただけに土田は「優秀！」と称賛。ファンからも「すげー手順」「上手すぎだろ」といった感想が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

